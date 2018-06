Tátovi jsem za první honorář koupila motorku, prozradila Stočesová

„Líbilo by se mi mít hodně dětí, ale člověk musí přemýšlet i po té praktické stránce, ne ekonomické. Když chcete jet na dovolenou, musíte ji řešit pro více lidí. Také řešíte auta, do čeho je naskládat. Už i takhle musíme s Alešem přemýšlet. Myslím, že ty dvě děti stačí. Máme holku a kluka. Jak se říká, máme splněno. Je to super,“ řekla Stočesová, která má s Alešem Kocem dceru Annemarii (5) a syna Christophera (2).

Přestože se bývalá misska na společenských akcích moc neukazuje, vyrazila na Motosalon v pražských Letňanech. Je totiž velkou milovnicí motorek. „Médiím se snažím vyhýbat, jak čert kříži. Myslím, že dělám dobře. Tedy pro mě. Maximálně mi to vyhovuje, jsem šťastná. Mám dvě skvělé děti, o které se můžu starat. Chodí do perfektní školky. Musím zaťukat, že v práci se daří. Takže ten život se naplňuje a to je pro mě nejvíc,“ říká.

Na motorce jezdí už odmalička. Jejímu otci se totiž motorky moc líbily, a tak jezdili na různé výstavy a závody. „Nikdy jsme se tomu ale nevěnovali tak, že bychom je měli. Pak jsem ale taťkovi za moje první vydělané peníze motorku koupila, tak byl šťastný. Nechtěl mi ji ani půjčit. Tak jsem si ve dvaceti musela koupit vlastní motorku. A od té doby jezdím,“ prozradila bývalá královna krásy.

Ve své stáji měla různé kousky. První motorkou byla Kawasaki Ninja 600, pak si pořídila Yamahu Virago 535. „To byl takový choppřík. Na tom jsem se naučila více méně ovládat. Je to menší a myslím docela dobrá motorka pro ženské. Později mi ale přišla malinká,“ prozradila Stočesová, která nakonec skončila u motocyklu Moto Guzzi Breva 850.

Kateřina Stočesová je vášnivá motorkářka.

„Ta mi vyhovuje dodneška. Ale jak mám děti, tak už se docela dost bojím jezdit. Není to o tom, že bych mohla chybu udělat já, ale už se bojím i okolí. Takže nejezdím tak často. S mým Alešem máme ještě veterána stadiona, kterého jsme si nechali předělat. Tak jezdíme na srazy veteránů,“ přiznala. „Nevím, jestli jsou ženy motorkářky sexy. Mně šlo o to, že mě to bavilo a měla jsem super partu kolem. Když člověk na tom sedí a vnímá kolem to prostředí, musí dávat pozor, soustředit se. Je to strašně hezký a zvláštní pocit.“