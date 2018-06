Ta bezmoc je zoufalá, říká Sokolová o záchvatech bratra s autismem

„Když se narodil, vyvíjel se normálně jako zdravé dítě. Zlom nastal ve dvou letech. Začínal mluvit, říkal slova a jednoduché věty typu táta, papá,chodil, běhal, smál se. Pak se u něj začaly projevovat problémy. Zcela přestal mluvit a začal mít potíže s trávením. Taky mu v krvi zjistili vysoký obsah hliníku,“ řekla modelka, která má s Radovanem společného otce.

Přestože si netroufá říct, že za bratrovy potíže může očkování, autismus se u něj projevil v době, kdy procházel pravidelnou vakcinací.

„Sama si s tím nevím rady, ať to posoudí odborníci. Já jen říkám, jak to časově šlo za sebou. Můj táta v tom souvislost vidí. A rodin, které tu souvislost vidí taky, jsem potkala mnoho,“ prohlásila Sokolová.

„Vím, že očkování je hodně kontroverzní téma. Nejsem odbornice a nechci se vyjadřovat k jeho prospěšnosti, účinnosti nebo bezpečnosti. Jediné, co jsem řekla, že nebudu lhát. Takže vám nebudu zamlčovat, že to byl nejdřív zdravý kluk, pak bylo očkování a pak přestal mluvit a začal mít zdravotní problémy. Ale jestli tam je nějaká souvislost, to ať komentují experti,“ řekla královna krásy.

Modelka založila nadaci Auttalk na pomoc rodinám s autistickými dětmi společně se svým otcem, který na výchovu postiženého syna zůstal sám.

Radovan během záchvatů bouchá hlavou o zeď, skáče na kolena, kouše se do ruky až do krve, křičí, mlátí sebou a celé to trvá deset minut nebo třeba hodinu. Někdy ho to přejde samo, jindy ho musí držet, houpat nebo změnit prostředí. A co je záchvatech nejtěžší? „Že to dítě působí, jako když ho něco strašně ale opravdu strašně bolí, a vy nevíte, co to je, a nedokážete mu pomoct. To je bezmoc naprosto zoufalá,“ dodala Sokolová.