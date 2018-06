Miss Junior Zylollarová pózuje nahá na hotelové toaletě

Samira ve stylizované fotostory postupně prošla od vchodu recepcí, výtahem do pokoje, přes restauraci a bar dokonce až do kuchyně. Největším oříškem byla koupelna, kde se kreativní tým rozhodl zariskovat a mladou krásku uvrtat do odvážnějšího focení.

"Nesvlékla bych jen tak bez nápadu, ale tohle byl vtip a všichni jsme se u focení moc bavili," říká Zylollarová, jejíž fotografie poslouží k propagaci sokolovského Parkhotelu. Ta nejodvážnější vznikla na hotelové toaletě, na níž pózuje zcela nahá - intimní partie zakrývají jen doplňky.

Aby byl výsledek stoprocentní, dohlížela na focení přímo na místě ředitelka soutěží Miss Junior Kateřina Hamrová. Zylollarovou při té příležitosti pochválila, od nahoty ji nijak neodrazovala. "Samira se velmi rychle učí a pracuje se s ní stále lépe. Věřím, že v tomto ohledu má před sebou velkou budoucnost," uvedla Hamrová.

Autorem fotografií je Filip Smetana, úřadující Miss Junior líčila Petra Kubíčková a o její vlasy a image pečovali Tomáš Gabriš a Marie Anna Pokorná. "Spolupracovalo se mi s nimi příjemně, a už teď se těším, jaká další práce přijde. Nabídek je sice dost, ale všechno důkladně zvažuju," dodala svědomitě Zylollarová.