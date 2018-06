Miss Junior Zylollarová nafotila svůdné fotky dva týdny po vítězství

Zylollarová je podle vedení Miss Junior ztělesněním dnešní dívky. Studuje, mluví plynně několika světovými jazyky, chce velkou rodinu, ale také svoji kariéru. Už dnes je soběstačná, chodí na brigády, a ačkoli má dobře situovaného přítele, kterého miluje, chce být nezávislá.

"V současné době poptávka po ní jako Miss Junior ČR 2010 vzrůstá a vedení soutěže pečlivě zvažuje jednotlivé nabídky. Z důvodu narůstajícího zájmu klientů o spolupráci a nutnosti reprezentace soutěže si Samira zažádala na pražské Škole mezinárodních a veřejných vztahů o individuální studium a vedení školy jí vyšlo vstříc," tvrdí ředitelka soutěže Kateřina Hamrová.

vizážistka Petra Kubíčková, vlasový stylista Tomáš Gabriš a ředitelka soutěží Miss Junior Kateřina Hamrová během focení v parku sokolovského Parkhotelu

Ta ji v kariéře podporuje, i když připouští, že to může mít v kariéře těžké. Zvláště pokud bude úspěšná. "Samira Zylollarová udělá dojem na každého, kdo se s ní setká. Je exotická, osobitá, inteligentní, zdravě sebevědomá. A hlavně je zkrátka jiná. Má charisma a rozhodně není ramínko na šaty. Věděla jsem, že má od začátku velké předpoklady vyhrát. Ale bude to mít veleobtížné. Je velký předpoklad, že bude velmi úspěšná - a úspěch se ve zdejší zemi neodpouští," doplňuje Hamrová.

Zylollarová pochází z Frýdlantu v Čechách, ale turecká krev, která v ní koluje, je patrná na první pohled. A i když by to pro ni měla být výhoda, občas se setkává s útoky. Vyslechla si, že vypadá přestárle, že není dostatečně barbínovská a že je Romka.

V jejím rodném městě ji ale dobře znají. Nejen v souvislosti s povodněmi, které město zasáhly a zničily prakticky celou živnost jejích rodičů. Byla chvíle, kdy Samira naprosto vážně uvažovala o ukončení účasti v soutěži.

"Poslala nám fotografie zatopeného domu, kde žije a kde také její otec provozoval restauraci a nevěděla, co bude dál. Rozhodli jsme se Samiře umožnit, aby v soutěži mohla pokračovat, ale dál to nechceme rozvádět. Určitě jsme to nedělali proto, abychom si na celé záležitosti vylepšovali morální kredit a nebudeme tuto skutečnost jakkoli dál komentovat," říká Beata Skvělá z realizačního týmu soutěže.

Miss Junior ČR 2010 Samira Zylollarová před objektivem Jakuba Ludvíka

Miss Junior ČR je soutěž krásy určená dívkám ve věku 15 až 21 let. Pořádá se od roku 2010 a každoročně si dává za cíl najít osobnost reflektující styl dnešních dospívajících dívek. Slečny, které se do soutěže hlásí, nejsou limitovány mírami, výškou a ani váhou.

