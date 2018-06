Miss Junior vyhrála Rumunka

FOTOGRAFIE ZDE

Vítězná Rumunka zaujala především ve chvíli, kdy měla v angličtině představit zemi, odkud pochází. Do představení zapojila i diváky, které donutila, aby jí přitakávali.

„Máte rádi fotbal?,“ ptala se Tipsport Arény. „A máte rádi moře a rozpálené pláže?,“ přidala další otázku. „Tak to je Rumunsko, určitě přijeďte!“

Všem dívkám z libereckého evropského finále je od patnácti do osmnácti let, mluví plynně anglicky, živí se už jako modelky a poslední tři týdny strávily nácvikem choreografie, focením videoportrétů i setkáváním se sponzory.

Šťastná po sobotním finále byla sympatická Slovenka Katarína Manová. Hlavní soutěž sice nevyhrála, ale z Tipsport Arény si odnesla největší počet titulů. Porotci ji zvolili první vicemiss Miss Europe - Junior a také Miss Photo, díky hlasům od diváků ale získala také titul Miss Sympatie.

„Nevím, co na to říct, jsem šťastná,“ odpovídala po sobotním galavečeru. Společně s Češkou Kamilou Houfovou měla vždy největší aplaus. Když se na pódiu jedna nebo druhá objevily, diváci začali mohutně řvát. „To mě příjemně překvapilo. Je to tím, že Česko má ke Slovensku stále blízko, ale doufám, že v tom bylo i něco víc,“ dodala šalamounsky Slovenka.

Sama se v průběhu večera nechtěně postarala i o pobavení diváků. Když v angličtině mluvila o své zemi, musela totiž opravovat zmateného tlumočníka. Ten totiž nejprve město Pezinok, odkud Manová pochází, přeměnil na město Bezina a pak prohlásil, že tam mají tak dobré víno, že ho lidé ani nezačnou pít. „Ne, je to tak, že nebudou vědět, kdy přestat,“ opravila ho sympatická Slovenka.