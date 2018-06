Miss Junior už předvádí pro Playboy, Hamrová a Pavel Novotný zahájili další ročník

"Michaela mi oznamuje všechny své aktivity v souvislosti s předváděním a prezentací, k čemuž ji ostatně zavazuje smlouva. Samosebou pokud by přišla nabídka na focení do Playboye, první, s kým ji musí konzultovat, jsou její rodiče. Jsou stále ještě její zákonní zástupci. A co se týká předvádění prádla - Míša má co ukázat - pokud vše zůstane v košíčcích a kalhotkách, jak má, nevadí mi to. Jejímu půvabu to může jen přidat," uzavírá Kateřina Hamrová, která sama svými názory řadu lidí nenechává chladnými.

Dalším ročníkem provede Pavel Novoný

Hamrová také právě zahájila ve valašské kavárně U frgála už 9. ročník soutěže krásy - Miss Junior ČR 2008. Hned v úvodu se pochlubila certifikátem o dosažení českého rekordu v přípitku. "Na finálovém galavečeru minulého ročníku si připilo červeným vínem 303 diváků, kteří tak dosáhli absolutního českého rekordu. V letošním roce chceme mít rekordů hned několik," uvedla Hamrová, od které všichni přítomní napjatě očekávali jméno moderátora dalšího ročníku!

Při vyslovení jeho jména však mnozí nemohli uvěřit svým uším. "Letos jsem vsadila na outsidera! Víte, loni jsem hledala záruky v kvalitě. A přesto se loňský moderátor Marek Vašut spletl a prohodil korunky u druhého a třetího místa a ještě šerpoval missky zezadu. No, zkrátka trapas. Letos už to s Pavlem nemůže být horší," střílí Hamrová jedovaté šípy na moderátora a baviče Pavla Novotného, který ji nemá v lásce už dlouho.

"Otevřeně jsem mu hodila rukavici, ať se ukáže. Věřím, že jeho umístění v desítce nejhloupějších českých celebrit přinese své ovoce," prohlašuje sebevědomě blbá blondýna z Frekvence 1. "Výslovně jsem si přála, aby ani on mne nešetřil, takže jestli si někdo myslí, že ke mně nyní bude shovívavý, protože pro mne pracuje, je na velkém omylu. Bude to boj se vším všudy!"