Miss Junior: Pro Playboy bych nefotila

Druhá a třetí skončily o tři roky starší Gabriela Kořínková z Přerova a jen 163 centimetrů vysoká Jana Křečková z Kladna.

Středeční galavečer přišli do Top Hotelu Praha podpořit mimo jiné finalisté SuperStar Martina Balogová a Stanislav Dolinek.

V porotě zasedly herečky Zora Jandová a Lenka Holas Kořínková a modelky Jitka Kocurová a Miss z roku 2000 Michaela Salačová. Ta zazářila také v roli dýdžejky. Za moderátorský pult se postavil Honza Musil.

Vítězka Šárka Cojocarová má diplomatické ambice. "Je to skvělé, úžasné, vůbec jsem to nečekala. Nevím ale, co vlastně vítězství obnáší, ani co mě čeká," svěřila se vítězka hned po soutěži. "Chci být velvyslankyní," řekla o svých plánech Šárka, která prý pilně studuje jazyky.

Na dotaz, zda by jí vyhovovalo třeba Slovensko, se ovšem zamračila a řekla, že "to by nebylo ono". Šárka, která nedávno v Olomouci vyhrála i soutěž Miss Model, si od diplomatického postu totiž slibuje především cestování po světě.

Porota ocenila nejen krásu dívky s mírami 83-61-91, která měří 177 centimetrů a váží 56 kilogramů, ale i její vystupování. "Chovala se naprosto přirozeně a byla to moje zjevná favoritka. Měla ten pel, který by holky do osmnácti měly mít. Poprvé jsem hned tipla vítězku a kdybych na ni vsadila, byla bych hodně bohatá," přiznala členka poroty, herečka Zora Jandová.

Nenechaly se zahanbit

Podobně jako "velké" krásky, musely i svobodné středoškolačky ve věku mezi 15 a 18 rokem přesvědčovat o svých přednostech v několika disciplínách, včetně promenády v plavkách. Žádná z nich se nenechala zahanbit a suverénně mluvily o svých cílech, tancovaly, kroutily zadečky a culily se na porotu.

Vítězky Miss Junior ČR získaly kontrakty s modelingovou agenturu Pretia a s tím šanci se prosadit v modelingu v Česku, ale i v zahraničí. Pro první v pořadí pořadatelé připravili zájezd v hodnotě do 10 000. Dvě další dívky pojedou do Chorvatska. Dále získaly například pouliční vozítko Segway (stejné, jaké používá například zpěvák Jiří Korn) či značkovou kosmetiku.

Do letošního ročníku, který je již pátý v pořadí, se podle organizátorů přihlásila zhruba tisícovka dívek. Mezi středoškolačkami je prý o soutěž velký zájem, neboť ji považují za odrazový můstek do světa modelingu, showbyznysu a dobrou průpravu pro účast v klání dospělých krásek.