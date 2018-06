Miss Junior: Nechci být pornostar

14:55 , aktualizováno 14:55

Titul české Miss Junior získala ve čtvrtek v noci sedmnáctiletá studentka integrované střední školy v Plzni Jana Hodinářová. Vyšla jako nejkrásnější z finálového souboje 12 dívek ve věku od 15 do 18 let. "Myslím si, že vítězky by si měly udržet důstojnost a nezapomínat na své cíle. Chci být modelkou, nikoliv pornostar," řekla Jana Hodinářová v rozhovoru se čtenáři iDNES.