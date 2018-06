Vítězky Miss Junior zastínil praskající dekolt herečky Bittnerové

Bittnerová se díky poprsí velikosti čtyři nemusí za své proporce vůbec stydět. Když se ovšem nepovede výběr vhodného svršku, humbuk je na světě. A to se také stalo na finále Miss Junior, v rámci kterého se Bittnerová předvedla v upnutém korzetu. Bašta pro fotografy mohla začít.

Školy bulvární publicity se tak rázem dostalo i samotné vítězce Miss Junior, patnáctileté Sarah Karolyiové, jež podle poroty zabodovala půvabem, ladností i dokonalou postavou.

"Byly nějaké slzičky. Nečekala jsem to, ale jsem moc šťastná," uvedla nová Miss Junior, jež se při výšce 170 cm pyšní mírami 83-63-93 cm. Zajímavostí je, že ve světě modelingu není ani přes svůj nízký věk nováčkem. "Věnuji se mu od dvanácti let. Mám za sebou nějaká focení a přehlídky a byla jsem na dvou soutěžích krásy. V Dívce roku jsem skončila na druhém místě," upřesnila vítězka z Holýšova.

O poznání lehčí cestu k vítězství měla Miss Junior Slovenské republiky. Ve finále byly pouze dvě. "Jedna z holek mi říkala, že nevadí, když nevyhraje, protože bude stejně na Slovensku když tak říkat, že skončila druhá," komentovala se smíchem Miluše Bittnerová. Nejkrásnější slovenskou juniorkou se stala Skarleta Mogonyiová z Dunajské Stredy. Osmnáctiletá studentka gymnázia měří 169 cm a její míry jsou 92-59-90 cm.

"Jsem velmi šťastná, ale i smutná. Nemohla tady být moje rodina. Je to moc daleko a měli pracovní povinnosti," řekla.



Finále Miss Junior - vítězka České republiky Sarah Karolyiová a vítězka Slovenské republiky Skarleta Mogonyiová

O choreografie Miss Junior se letos postarala Libuše Vojtková, bývalá manželka zpěváka Josefa Vojtka. Bez problémů se prý soutěž zcela neobešla.

"Během soustředění jsme tu měli tři zranění, takže jsme skončili v nemocnici ve Vrchlabí. Lékaři už se divili, co s holkami děláme. Jedna si vymkla kotník, druhá měla problém se šlachou a třetí si také zranila nohu. Nakonec jsme to zvládly a dopadlo to výborně," dodala Vojtková.

Finále Miss Junior moderovala Lucie Borhyová. V porotě zasedli Tereza Chlebovská, Tomáš Matonoha, Eliška Bučková, Kristýna Janáčková, Vendulka Křížová nebo Lucie Kovandová. Svým zpěvem večer zpestřili Kamil Střihavka, Kamila Nývltová a Jitka Válková.