Miss Junior 2006: U mě vítězí Ujfaluši!

Miss Junior 2006 odpovídala ZDE

Eva pochází z Chebu, studuje třetí ročník gymnázia a ve volném čase se věnuje módě, divadlu, hraje na klavír a zpívá.

V on-line rozhovoru uvedla, že se o svou postavu nijak zvlášť nestará a dokonce prý nedělá ani žádný sport. "Snažím se ale zdravě jíst, ne že bych si upírala hamburgery a pizzy, ale jím co nejčastěji a po menších dávkách," napsala.

Sto sedmdesát centimetrů vysoká blondýnka, jejíž míry jsou 82-62-85, se o soutěži mladých missek dozvěděla z internetu. "Přihlásil mě ale táta, protože sama bych se k tomu neodhodlala," odpověděla sympatická Eva, jejímž snem je vystudovat práva.

Nová Miss Junior se čtenářům také svěřila, že se její přítel věnuje floorbalu, pózování pro erotické magazíny prý nemá zapotřebí a ze všech sportovců se jí nejvíc líbí fotbalista Ujfaluši.

A co říkala odvážnému výstřihu ředitelky soutěže Kateřiny Hamrové na finálovém večeru? "No, bylo to velice zajímavé, ale na druhou stranu, může být lepší reklama a propagace?"