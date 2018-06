Svatba bude, ale až po škole, přiznala Jitka Válková

16:20 , aktualizováno 16:20

Dvacetiletá modelka a zpěvačka Jitka Válková nevyloučila svatbu se svým skoro o dvacet let starším partnerem Miroslavem Ciprou. Nebude to však dřív něž za šest let. Jitka by totiž nejdřív ráda dokončila maturitu, a pak ještě zvládla vysokou školu.