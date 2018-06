VIDEO: Válková ukázala potetované ruce, krk i prst. A u konce prý není

"Tetování mám hned několik. První dvě, na pravé ruce a na krku, jsou asi rok stará. A to další, které mám na levé ruce, je staré asi půl roku. Je to latinský citát, který praví: Záleží na tom, co jsi. Ne na tom, co máš. A jedno mám i na pravém ukazováku," ukázala Jitka Válková.

S obrázky na těle ale prý ještě neskončila. "Musím říct, že jsem nedávno potkala jednu ženu v pokročilejším věku, která měla tetování taky a vypadala skvěle. Myslím si, že jenom u těchto tetování nezůstanu," slibuje.



Jitka Válková byla jedním z hostů přehlídky módní návrhářky Beaty Rajské, která novou kolekci představila jen pár dnů před křtem své první knihy pojmenované Ústřižky Beaty Rajské.

"Myslím si, že šaty jsou na jedničku, protože jsou právě z nové kolekce Beaty Rajské, která čerpala inspiraci v Africe. Poradila mi, ať si vezmu boty tělové barvy, vzala jsem si takové jemné, decentní. A protože nejsem typ, který by si každý měsíc kupoval nějaké nové psaníčko, tohle, které mám, je asi tři roky staré," zhodnotila miss vlastní styl oblékání. "Se šperky jsem to nijak nepřeháněla, protože šaty jsou samy o sobě hodně výrazné, takže mám jen náušnice ve zlaté barvě."

Jediné, co podcenila, je prý líčení a účes. "Make-up jsem moc neřešila, protože nebyl úplně čas. Je takový jemnější. Kdybych měla víc času, určitě bych si víc pohrála. Vlasy komentovat nebudu, to je taky moje práce, ke kadeřníkovi jsem to nestíhala," uzavřela Jitka Válková.