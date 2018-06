Ztráta soukromí je zanedbatelná daň, hodnotí rok kralování Miss Nováčková

"Letošní rok mi sice něco málo vzal, jako například soukromí, ale dal mi toho tolik, že ta "daň" je úplně zanedbatelná," prohlašuje Česká Miss 2011.

Česká Miss Jitka Nováčková na Miss Universe v Brazílii

"Podívala jsem se do Mexika, do New Yorku, do Brazílie a chystám se na olympiádu do Londýna, to všechno za plné podpory soutěže," vyjmenovala Nováčková.

Nejzásadnější změnou byl asi rozpad vztahu s přítelem Markem Ferenčíkem. Zůstali ale přátelé.

"Nakonec se naše cesty rozdělily, přestože i dnes se vídáme tak dvakrát do měsíce, protože máme společný okruh přátel. Opravdu je až s záviděníhodné, jak skvěle spolu vycházíme, jsem za to ráda," říká Nováčková, která nového přítele zatím nemá a ani ji to netrápí.

Jitka Nováčková a Marek Ferenčik

"Jsem kariéristka (smích). V tuhle chvíli mi to vyhovuje, protože se můžu naplno věnovat práci a nic mě nerozptyluje. Třeba ale zítra někoho potkám a budu mluvit úplně jinak, kdo ví."

Její partner by měl mít hlavně smysl pro humor, být spolehlivý a moc nežárlit. "Hlavně ale musí být dost pracovitý, protože jedině tak si ho můžu vážit," prozradila.

Pro muže ale Jitka Nováčková není snadná kořist. "Jsem pověstná tím, že se většinou "lovcům" vyhýbám, takže nasadím vražedný pohled a i ten nejodvážnější muž by utekl," dodala se smíchem ještě pár dní úřadující královna krásy.