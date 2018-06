Miss Jitka Nováčková čerstvě po rozchodu: Nikdo třetí za tím není

"Už před odjezdem do New Yorku jsme se s Markem domluvili, že si dáme čas na rozmyšlenou. Poslední dobou to nějak extra nefungovalo, kvůli odloučení i naší pracovní vytíženosti. Uvidíme, jak to bude dál. Není to nic definitivního, možná najdeme k sobě cestu zpátky," vysvětlila Jitka, která tak poprvé po třech letech tráví léto bez partnera.

Jitka Nováčková a Marek Ferenčik

Modelka se nedávno vrátila z New Yorku, stihla s kamarádkami folklorní slavnost v Kyjově a už je zase v plném pracovním nasazení. Před odjezdem na Miss Universe do Sao Paula nafotila s fotografem Janem Tůmou kampaň k novému ročníku České Miss 2012, jehož castingy odstartují na podzim.

Česká Miss 2011 Jitka Nováčková

"Motivem vizuálů pro nadcházející ročník České Miss 2012 je květina. Ta symbolizuje nejen krásu soutěžících, ale i jejich jedinečnost, ženskost a čistotu," vysvětlil David Foldyna z reklamní agentury, která má podobu kampaně na svědomí.

Česká Miss 2011 Jitka Nováčková v nové kampani

"Jitku jsem od jejího vítězství v České Miss 2011 fotil hned několikrát, takže ji v roli fotomodelky znám dobře. Tentokrát jsem ji ale nepoznával. Perfektní přístup, pózy, vystupování. Celkově působila před objektivem daleko sebejistěji, uvolněněji a profesionálněji. Byla radost s ní a celým týmem spolupracovat," řekl fotograf Jan Tůma.

Castiny na Českou MIss 2012 se budou nově konat ve všech krajských městech České republiky a Jitka při hledání své nástupkyně samozřejmě nebude chybět.