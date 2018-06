Miss je na prodej. Cena je tajná

Musel prodat Christovou



Zapletal se dostal k cenné licenci díky známostem. Poté, co se seznámil s šéfem německé Miss, podařilo se mu dostat i k zástupcům největších světových soutěží. Získal přístup na Miss World, Miss Universe, Miss Europe a Miss International. Je jediný, kdo může za Českou republiku vyslat dívky do těchto soutěží, ve kterých se utkávají nejkrásnější ženy světa.



V roce 1989 Zapletal neměl peníze na to, aby československou krásku mohl na evropská a světová pódia vyslat. Proto první miss, Slovenku Ivanu Christovou, smluvně "prodal" zahraničnímu sponzorovi, který na oplátku zaplatil nejkrásnějším dívkám například přítomnost na Miss World.



Po čtrnácti letech prodává Miloš Zapletal soutěž, kterou každoročně v televizi sleduje většina národa a sponzoři do ní investují miliony korun. Není divu. Málokdy se mohou zviditelnit tak jako v přítomnosti krásek.



Byl vláčen bulvárem



To, že Zapletal bude chtít soutěž prodat, bylo možné předvídat. V minulých měsících si několikrát stěžoval na to, že kvůli Miss je vláčen bulvárem. Zapletal totiž velmi ostře vystupoval například proti tomu, aby kterákoli soutěžící vystupovala nahá v médiích. Kvůli tomu dokonce zbavil korunky Miss jednu z vítězek, Dianu Kobzanovou.



Zapletal sám přiznává, že jedním z důvodů prodeje licence je "rozčarování ze svlékacích skandálů některých miss". A další důvody? Věk a zdravotní stav. Zapletal má totiž dlouhodobé problémy s páteří.



Jméno nového majitele Miss zatím není známo. Zapletal včera řekl, že jedná celkem se čtyřmi "vážnými zájemci". Mezi nimi je i Michaela Maláčová, Miss Československa z roku 1991 a majitelka PR agentury GoodCom.



"Mrzí mě, že o celé věci musím mluvit v situaci, kdy není zdaleka jisté, zda mi to připadne. Rozhodně jsem neměla zájem to zveřejňovat," postěžovala si včera. K ruce však potřebuje silného investora, který by Zapletalovi a jeho společníkům zaplatil.



Od případného získání soutěže si Maláčová okamžité zisky neslibuje. "Pořadatelství Miss není obchod na okamžité získání peněz, je to dlouhodobá investice a její návratnost je otázkou na více let."



Zatím je jisté jedno: Zapletal ještě chvíli bude Miss kralovat. "Nepředpokládám, že se do konce roku něco podstatného stane," prohlásil.



Vlastnit licenci k Miss se vyplatí, říká Zapletal

Prezident Miss Miloš Zapletal jedná se čtyřmi zájemci o licenci k této soutěži. Jakou ce nu licence má, však sdělit nechce. "Je těžké stanovit cenu soutěže Miss. Její cena je patrně taková, jakou je případně ochoten za ni ten který zájemce zaplatit," uvedl včera v odpovědích na otázky, poslané mailem.

Jaký je rozpočet takové soutěže?

V desítkách milionů, ale opravdu nelze tu částku upřesnit, neboť ne vše je možné hodnotit konkrétní finanční částkou.

Na co připadají největší výdaje?

Samozřejmě na finále, ale celkové výdaje se skládají z řady položek.

A z čeho máte největší příjmy?

Nelze přesně odpovědět ani vyčíslit, z čeho konkrétně jsou největší příjmy z Miss. Jediný reálný a konkrétní příjem z projektu je rozdíl mezi celkovými částkami, které získáme od reklamních partnerů, a částkami, které tvoří celkové výdaje.

Myslíte si, že se vyplatí vlastnit licenci k Miss?

Domnívám se, že ano. Jinak by se na nás neobrátilo několik zájemců, aniž jsme kohokoli oslovili. Projekt Miss ČR patří již řadu let k nejviditelnějším a nejsledovanějším akcím u nás. Má obrovský mediální a reklamní rozsah. Je navíc stabilní a svým způsobem výjimečná. Miss ČR zajímá média, většinu lidí v této zemi a v neposlední řadě i řadu firem, chcete-li sponzorů, které se na jejím pozadí výrazně zviditelňují.

Za kolik jste úplně na začátku, v roce 1988, licenci koupil?

K získání licencí na vysílání vítězek na největší světové soutěže nestačily pouze finanční prostředky, ale kontakty a dlouhodobé plnění přísných podmínek. Proto by konkrétní částky nic neřekly.