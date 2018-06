Není dost japonská, kritizují Japonci svou novou královnu krásy

Kritikům vadí, že nejkrásnější Japonka není dost japonská. Modelka už dříve prohlásila, že jako dítě zažila kvůli svému původu šikanu. Negativní reakce po vítězství v soutěži krásy čekala.

„Na kritiku jsem byla připravená. Lhala bych, kdybych řekla, že mě to vůbec nebolí. Ale kritika je pro mě další motivací,“ řekla s tím, že se sama považuje za Japonku, plynně mluví japonsky, dodržuje tamní tradice a zvyky.

Miyamoto se rozhodla své vítězství v Miss a následnou kritiku využít také tím, že bude pomáhat v boji proti rasovým předsudkům, jako kdysi britská topmodelka Naomi Campbellová, která se stala první kráskou tmavé pleti na obálce magazínu Vogue.

Japonská Miss se nedávno objevila třeba v průvodu, který se snažil upozornit na problém rasové diskriminace. Její přítel totiž kvůli tomu spáchal sebevraždu.

„Jako první černá Miss Universe Japonsko mám teď velkou možnost na tento problém upozornit. Být první je vždy těžké. Takže v tomto ohledu to, co udělala Naomi Campbellová, bylo opravdu úžasné. Chci začít revoluci. Nemůžu změnit věci přes noc, ale za 100 nebo 200 let tu zůstane jen velmi málo čistých Japonců, takže musíme začít měnit způsob myšlení,“ dodala.

Vlna kritiky se kvůli původu snesla také na vítězky soutěže krásy v USA. Miss America z roku 2013 Nina Davuluri čelila různým útokům kvůli svým indickým kořenům, její nástupkyně Kira Kazantsevová má zase ruské rodiče (více zde). S předsudky bojovala také modelka, herečka a zpěvačka Vanessa Williamsová, která v roce 1983 jako první Afroameričanka získala titul Miss America.

MISS POD LUPOU: Česká Miss Earth 2013 Monika Leová

Česká soutěž krásy se zase může pochlubit vítězkou s vietnamskými kořeny. Titul Česká Miss Earth v roce 2013 získala Monika Leová. Žádná kritika ale po jejím zvolení nepřišla.

„Já jsem s třetím místem spokojená. Myslím, že můj vzhled by byl na první místo moc. Česko je v tomhle přeci jen ještě jinde. S titulem Česká Miss Earth jsem maximálně spokojená. Tatínek pochází z Vietnamu, maminka je Češka. Narodila jsem se tady, žiju tu celý život. Jenom jsem se víc potatila,“ prohlásila po svém vítězství Leová.