Miss Jandová zmizí do New Yorku, přítele nechá doma

Za svou modelingovou kariérou ve světě se Zuzana Jandová vydá na přelomu roku, ještě ji tu totiž zdrží soutěžní pořad Duety, do kterého se odvážně přihlásila. "S Petrem Kotvaldem, který je v soutěži mým partnerem, pilně zkoušíme, ale ve zpěvu si nejsem úplně jistá. Tak snad to nebude propadák," doufá Jandová.

V modelingu si věří podstatně víc, proto také neváhala přijmout nabídku prosadit se za velkou louží, i když tady proto nechá svou novou lásku - albánského podnikatele Aga Simitče. "Myslím, že v mém ještě mladém věku to je skvělá příležitost a možná i poslední šance vycestovat a uchytit se v zahraničí, tak ji musím využít a neodmítat to jen kvůli vztahu," míní. "To ale neznamená, že náš vztah končí, jen ho budeme udržovat na dálku," dodává Miss ČR 2008.

Jandová doufá, že jim to i tak bude fungovat, protože je prý se svým přítelem opravdu šťastná. Simitče ovšem prakticky postavila před hotovou věc, protože na otázku, co na její dlouhodobý odjezd říká, jen krčí rameny. "Těžko říct, to se musíte zeptat jeho. Ale určitě s tím je smířený. Ve vztahu je nejdůležitější tolerance, záleží na čem se ti dva dokáží domluvit. Pokud je tolerance na obouch stranách vyvážená, tak může fungovat i vztah na dálku," ujišťuje.