Miss Jandová vyrazila do Egypta v módním výstřelku

"Je dobrý pro ženy, které nevědí, jestli mají ráno sáhnout do skříně pro sukni, nebo pro kalhoty," vysvětlila ještě na letišti Jandová. Dohady, jestli má pod modelem spodní prádlo, ihned vyvrátila. "Bylo by fajn jít na záchod a nemuset si kalhoty stahovat, ale bez spodního prádla bych je opravdu obléknout nemohla," dodala se smíchem. Model si dovezla z dovolené v Bulharsku, kde byla s přítelem krátce před odletem do Egypta.

Spolu s ostatními dívkami, mezi kterými chybí například druhá vicemiss Kristýna Lebedová, neboť se v termínu dovolené účastní soutěže Miss Intercontinental, stráví Jandová v egyptském Šarm el-Šajchu v luxusním zázemí pětihvězdičkového hotelu Sunrise Island View Resort deset dní. Čeká ji také bohatý program, v němž nebudou chybět výlety lodí, jeep safari, návštěva akvaparku či vyhlášených místních diskoték.



Dívky při večeři

Tu první, hotelovou, navštívila s několika kamarádkami hned první večer. Ještě předtím se ovšem po uvítací večeři v romantické restauraci přímo nad mořem nechala od břišní tanečnice vytáhnout na parket a přiučit se jejímu umění. Ostatní finalistky ji v tom nenechali a střídavě se na parketě vlnily také. Holky zkrátka nezkazí žádnou legraci a podle toho, jak si oblíbily koktejl Sex on the Beach, se dá vytušit, že se rozhodly si dovolenou v Egyptě užít a pořádně to na ní rozjet.