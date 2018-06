Miss Jandová v šoku: Někdo mi chce zničit vztah!

Věc je o to pikantnější, že Jandová a Pavelková byly na začátku soutěže krásy nerozlučné kamarádky. Po březnovém finále ovšem vztah rychle ochladl. Obě to přičítají nedostatku času a rozdílným povinnostem, které každou z nich po miss čekaly. Kauza, která se teď v médiích objevila, je paradoxně spojila, i když původní kamarádství už se prý nikdy nevrátí.

O co jde? Movitý majitel agentury pořádající různé akce včetně módních přehlídek se má údajně zajímat o letošní nejkrásnější dívku, zatímco ona měla ukončit vztah se studentem, což jí veřejnost po jejím vítězství stejně prorokovala. Právě fakt, že se nejvíc srovnává finanční zázemí obou mužů, mrzí Zuzanu nejvíc.



Zuzana svého přítele Tomáše miluje.

"Tomáš sice studuje, ale zároveň i pracuje. Já také vydělávám peníze, v tomhle směru nemáme problém. Rozumíme si pořád stejně dobře a všechno mezi námi skvěle funguje. S Romaniným přítelem se Tomáš navíc zná, potkáváme se různě na akcích. A jak ho znám já? Nabízí mi sem tam práci a zve mě na různé akce, které já většinou musím odmítnout kvůli smlouvě s APK./2. Rozhodně to ale není záminka, aby mě viděl a vytáhl mě někam na kafe, jak jsem si přečetla. Poznám, když má muž o ženu zájem, tenhle zájem je opravdu čistě pracovní," tvrdí rezolutně Jandová.



Romana Pavelková se brzy chystá na plastiku prsou.

Před dovolenou s miss v Egyptě strávily obě krásky se svými partnery láskyplné chvíle. Pavelkovou vzal přítel na romantický víkend do Vídně a teď je čeká dovolená na řeckém ostrově Rhodos. Jandová byla se svým Tomášem v Bulharsku a ještě by s ním ráda vyrazila kamkoli, kde by si ho maximálně užila. Zanedlouho je totiž čeká měsíc odloučení, naše nejkrásnější dívka totiž 4. září odlétá na Ukrajinu na Miss World. "Strávím tam měsíc sama a bude mi asi hodně smutno, finále je totiž naplánováno až na 4. října. Budeme si určitě hodně volat a mailovat," uzavírá Jandová.