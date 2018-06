Miss Jandová tráví hodiny na WC, faraon se jí stále mstí

"Pořád se mi mstí faraon a české léky nezabírají, pomáhaly mi jen ty egyptské, které už samozřejmě dávno nemám," svěřuje se s úsměvem Jandová. Chvíli to bylo fajn, protože jsem mohla cokoli sníst a nepřibrala jsem. Teď, kdy jsem se dostala z velikosti 36 na velikost 34, už se mi to ale přestává líbit. Hubnout dál opravdu nechci, vypadám pak o dost mladší."



Zuzana Jandová a oslavenkyně Eva Čerešňáková a Lucie Hadašová

Křeče v břiše možná vyvolaly i důsledky narozeninové oslavy vicemiss Evy Čerešňákové a České miss Lucie Hadašové z předešlého dne. Kráska ze stáje Jana Moťovského na ní totiž slupla s chutí dvě jitrnice, tlačenku a škvarky a celé to spláchla slivovicí.

"Nedalo se tomu odolat, byly to pochoutky, které jsem dávno nejedla. Holky měly oslavu vůbec skvěle vymyšlenou a připravenou, úplně mě nakazily. Uvažuju teď vážně o tom, jestli na svoje narozeniny 18. srpna neudělám něco podobného, bylo by to poprvé v životě. A koho bych pozvala? Rozhodně jen ty, co mě mají upřímně rádi. Nesnáším, když mě někdo se sladkým úsměvem pozdraví, popřeje mi a za rohem mě pomluví. Takových se v showbyznysu najde bohužel dost."



Zuzana Jandová s přítelem Tomášem

Za sebou bude mít v tu dobu oslavu čtyřicetin maminky svého přítele, pro kterou má koupený šperk od Swarovského. Jí samotné stačí k radosti málo. "Nade všechno miluju bílé růže. Když je dostanu, budu nejšťastnější oslavenkyně," říká Jandová. "A ještě jedna věc by mě potěšila - kdyby si někdo vzpomněl i na můj svátek týden předtím, často se na něj zapomíná nebo se spláchne s narozeninami," dodává.

Během dnešního dne rozhodně nebude jíst nic podobného jako na oslavě svých kamarádek, večer ji totiž čeká módní přehlídka a dražba obrazu ve prospěch její Nadace Bohemia.