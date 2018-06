Miss Jandová si k sobě nastěhuje Lebedovou

Zuzana Jandová

Miss ČR, přítelkyně Tomáše Koběrského

Za co utratím milion ze soutěže Miss

Kdysi jsem své kamarádce, která vede v Karviné taneční kroužky, slíbila: Janičko, až někdy něco dokážu, pomůžu ti. Mám v plánu slovo dodržet.

Co se za rok kralování naučím

Doufám, že získám dost zkušeností v etiketě, společenském chování a v kontaktu s novináři. Tam začínám chápat, jak moc to bude těžké a složité. Minulý půlrok, kdy jsme se s holkama na finále připravovaly, všichni říkali: Musíte být silné. To, co jsem prožívala tehdy, je slabý odvar toho, co mě čekalo po výhře.

Proč chci studovat andragogiku

Andragogika, tedy vzdělávání dospělých, je obor, který má budoucnost. Navíc já mám ráda lidi, i proto jsem si ho vybrala. Chci se pokusit uspět v přijímacích zkouškách už letos, i když o odkladu jsem po finále uvažovala. (Tomáš kroutí hlavou: Nedovolím, aby to vzdala.)

Jak se nám bydlí v novém bytě

Je tak obrovský, že my dva bychom ho nikdy nemohli využít. Nabídli jsme druhé vicemiss Kristýně Lebedové, ať se k nám přestěhuje. Jen co si ve Zlíně dodělá maturitu, přijede.

Co mám vždycky v kabelce

Termální vodu – ihned zregeneruje pleť. A povinně taky parfém, balzám na rty a to je asi všechno. Já se moc nelíčím. (Tomáš: Fotografové ještě nepochopili, že Zuzana je nejkrásnější, když je přirozená.)

Kdo z nás dvou vaří

Častěji asi já. Naštěstí máme podobný vkus a ani jeden z nás nemusí knedlo zelo vepřo.

Kdy mi Tomáš chybí

Při nákupech. Je tak upřímný, že by mi nikdy neřekl, sluší ti to, ale v duchu si myslel něco jiného. On obchody nesnáší. Když už se mnou jde, ptá se: Končíme? Já se ale sotva stačila podívat na dva kabáty. Tak ho moc netrápím a chodím nejčastěji nakupovat sama.

Co na mně nemá rád

Že jsem někdy hodně tvrdohlavá. Teď už mě dokáže zkrotit, ale hlavně na začátku jsem hodně bojovali.

Tomáš Koběrský

student, přítel Miss ČR Zuzany Jandové

Co se pro mě po volbě královny krásy změnilo

Vidíme se hodinku dvě denně a to je málo, na druhou stranu je to mezi námi čím dál lepší. Jediné, co musím rychle změnit, je výše paušálu na mobilu. Když se totiž nevidíme, musíme si telefonovat. A ten poslední účet, to byla hrůza.

V čem musím Zuzanu hlídat

V nakupování. Máme ale domluveno, že na rezervy nesáhneme, a ten limit ještě nikdy nepřekročila.

Proč už mi nevadí moje výška

Pravda, jsme stejně vysocí a první měsíc jsem se na Zuzanu zlobil, že nosí podpatky. (Zuzana: Nemůžu si vzít k šatům botasky, že jo!) Teď už to neřeším.

Jak často chodím ke kadeřníkovi

Na vlasy jsem hodně vysazený, a tak mám jednoho z nejlepších kadeřníků u nás. Chodím k němu každý měsíc. (Zuzana: A kosmetiky máme doma v koupelně tak půl na půl. Ale to je dobře. Muž by měl působit čile a upraveně. Mám na Tomášovi ráda, že se o sebe stará.)

V čem Zuzanu trénuju

Zuzana neumí hrát tenis, takže v létě dostane pár lekcí. Doufám, že nebude tolik odmlouvat jako třeba za volantem. To si leckdy nedala moc říct.

Jak moc žárlím

Asi jako všichni ostatní. Teď to bude tak, že když mě Zuzana jako miss někam na pracovní večírek pozve, půjdu s ní rád, ale jinak se nikam cpát nebudu.

Co děláme v neděli po ránu

Spíme. Málokdy se stane, že vstaneme před dvanáctou. Pak se jdeme projít. A ve všední den se vidíme až večer, to si pustíme nějaký film, dáme si dobré víno a zapálíme svíčky.

Kdo z nás dvou uklízí

Oba, ale protože taky oba neradi luxujeme, nemáme doma žádné koberce. Člověk si musí ten život umět zjednodušit. Ale kdybychom si koberec přece jen pořídili, budu luxovat já. Zuzaně to fakt vadí.

Co na ní nemám rád

Je opravdu tvrdohlavá. Jednou po hádce utekla do ložnice, zavřela se tam a dělala, že neslyší. Nebo najednou koukám a ona pryč. Beze slova sedla do auta a zamířila domů na Moravu. To už dneska nedělá.