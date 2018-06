Miss Jandová se rozešla s přítelem kvůli práci v zahraničí

"Hodně moc pracuji. Od rána do noci fotím," popisuje pracovní nasazení. "Létám z Milána do Mnichova, z Mnichova do Norimberku, pak jsem zase dva dny v Praze a letím do Paříže a Hamburku. Je to náročné," dodala.

Na druhou stranu je prý ráda, že se jí daří. O tomhle vždycky snila. "Podařilo se mi získat v zahraničí spoustu zakázek a jen tak se teď nezastavím."

Stejně jako u Taťány Kuchařové si ale cestování po světě vybralo svou daň. Modelka se rozešla s přítelem Ago Simitčim, se kterým byla přes rok.

"Všechno má svá negativa, ale rozešli jsme se naštěstí v dobrém. Stali se z nás víc přátelé než milenci. Oba to cítíme stejně a jsme takhle spokojení. I nadále jsme v kontaktu," řekla Zuzana Jandová, která teď plánuje být celý rok v zahraničí.