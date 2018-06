Miss Jandová: Nej dárek? Chodící panenka, kterou mám dodnes

Dostala k ní i postýlku, kterou vyrobil její tatínek. Takové dárky má vůbec nejraději. "Jsou od srdce a vím, že dotyčný na člověka při práci nad nimi myslí," říká Jandová.



Miss Zuzana Jandová jako dítě

Dopisy Ježíškovi prý doma psali i rodiče, a tak mohla myslet také ona ně. "Tatínek si třeba přál bagr a já uměla celkem pěkně kreslit, tak jsem mu ho nakreslila. Měl z toho obrázku tenkrát největší radost."

Přípravy na letošní Vánoce nestačila díky účasti v soutěži Miss World příliš vnímat, před pár dny se totiž z Jihoafrické republiky, místa jejího konání, vrátila. Nelenila ovšem a hned druhý den si stoupla k plotně. "Co bych to byla za hospodyňku a co by to bylo za Vánoce bez domácího cukroví? Navíc mě pečení hrozně baví a piplám se s tím. No a v neposlední řadě ho má přítel rád. Já mám nejradši linecké a oba pak milujeme všechno, co je z kokosu. Jediné, co nemusím, jsou vosí hnízda," vyjmenovává miss.



Zuzana Jandová s přítelem Tomášem

Štíhlá brunetka se o Vánocích rozhodně přejí bramborovým salátem, je totiž schopná ho jíst rovnou z mísy velkou lžící. A dietní si ho připravovat rozhodně nebude. "Salát musí být pěkně s majonézou a tatarkou, žádný bílý jogurt do něj dávat nikdy nebudu," říká rezolutně.

Z vánočních zvyků dodržuje krájení jablíčka, jako malá pouštěla s rodiči skořápky. Už si nevzpomíná, kam doplula ta její, ale bylo to asi hodně daleko, když rodnou Karvinou opustila a začala pracovat na své kariéře v Praze.

Před štědrovečerní večeří každý z rodiny vyřkne své vánoční přání a přiťuknou si na ně. Aby byly v rodině stále peníze a nikdo nestrádal, pod každým talířem leží mince. A ještě než se všichni s chutí pustí do kapra a salátu, snědí oplatku s medem. "Táta měl dlouho přítelkyni, co byla křesťanka, odtud ten zvyk," vysvětluje Jandová.

A její letošní přání? "Aby byl pořád důvod se smát."