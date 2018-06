Miss Jandová je po operaci, pivní festival zahájila v bolestech

"Ještě nemůžu moc chodit a bolí to, jsem ale ráda, že to mám za sebou. Nešlo mi o život, ale nic malého to taky nebylo. Konkrétnější ale nebudu," říká Jandová. Zákrok podstoupila před týdnem a pobyt v nemocnici jí na jednu stranu prospěl.

"V nemocnici si člověk vždycky znovu uvědomí, co je vlastně v životě nejdůležitější. Takže i když to bolelo a stále bolí, jsem v podstatě ráda, že jsem tam byla a konečně přestala řešit všechny problémy kolem a soustředila se po dlouhé době jen na sebe."

Jandová se pomalu zapojí i do práce. Jednak se zúčastní vyhlášení soutěže o nejkrásnější nohy, kde je mezi třemi nominovanými. Tento týden také zvládne první módní přehlídku na Staroměstském náměstí a brzy vyrazí do světa. "Miss Gruzie, s níž jsem bydlela během Miss World na pokoji, se vdává a pozvala mě na svatbu. Odlétám do Istanbulu 5. června, dva dny nato se Khatuna vdává. Moc se na to těším.

Pivo na festivalu čepovala spolu s Evou Aichmajerovou, Michaelou Maurerovou, Ester Janečkovou a Richardem Tesaříkem. Naposledy ho pila někdy v sedmnácti. "Volila jsem velveta, ten mi totiž vždy stačil jen jeden. Teď spíš dávám přednost bílému vínu," uzavírá Miss ČR.