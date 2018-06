Miss Jana Doleželová ujíždí na erotickém prádle

Jana říká, že čím déle jsou s Richardem spolu, tím je jejich vztah po všech stránkách harmoničtější. Pětadvacetiletá Doleželová dokonce sebevědomě prohlásila: "Já se bez erotických pomůcek obejdu. Já mám svého Richarda a tyto věci mě nemusejí zajímat."

Co však půvabná modelka přiznala, je její vášeň pro pěkné prádlo. Podle ní má být vždy sladěné s oblečením. Jana se už jako manekýna přesvědčila o tom, že dobře volené prádlo může výrazně pozvednout nejen večerní toaletu, ale i sportovní oblečení, které si přes ně obleče. Perfektní značkové prádlo ráda předvádí na přehlídkovém mole a nijak se přitom nestydí.



Nahá nespím

Argument, že prádlo není po většinu dne vlastně vidět, půvabná kráska zásadně odmítá. A i když je v místnosti horko, raději než nahá prý spí v lehoučké noční košilce. "Připadá mi to i více přitažlivé. Někdy platí, že když se ukáže méně, je to ve skutečnosti více. Vzbudíte totiž větší zájem," radí půvabná Jana Doleželová.