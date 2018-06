Miss Jana Doleželová se modelingem neuživí

Kdy jsi s modelingem začala a kdo tě k němu přivedl?

Začala jsem docela pozdě. Asi proto, že mě rodiče vedli spíše ke studiu (ale alespoň jsem vystudovat stihla (směje se). Modeling byl pro mě spíše vzdálený sen z dětství, o který jsem se však nikdy nepokusila. Když mi bylo dvacet, tak mě v Olomouci v podstatě na ulici oslovila agentura Marsow. Za pár dnů jsem šla svoji první přehlídku a pak už to šlo rychle. Přehlídky, focení, několik menších soutěží Miss a největším startovním můstkem bylo finále Miss ČR.

Baví tě víc focení nebo přehlídky?

Jednoznačně přehlídky. Je při nich větší adrenalin a také samozřejmě větší zábava, protože se připravují v kolektivu. Focení je však finančně zajímavější, takže se mu nevyhýbám.

Do jakých států jsi už kvůli modelingu vycestovala?

Byla jsem měsíc v Číně na Miss World. Tam jsem dostala nabídku kontraktu s agenturou Elite v Miami a New Yorku. Odletěla jsem na 3 týdny do těchto amerických agentur a nafotila jsem s fotografy v Miami i New Yorku krásné fotky. Bohužel nabízený kontrakt byl na 1 až 2 roky. Žít v New Yorku tak dlouho bych nevydržela a v Miami zas tolik práce není. Navíc už přes rok žiji se svým přítelem, chceme spolu být co nejvíce, proto dávám přednost práci v Evropě. V posledních měsících jsem díky modelingu měla kratší práce v Amsterdamu, Gruzii, Slovensku, Španělsku a Jihoafrické republice.

V současné době jsi v Miláně. Proč zrovna tam?

Miláno je jedním z center světové módy. Je zde tedy možnost spolupracovat s nejlepšími fotografy pro světově známé návrháře. A také právě proto, že to je jen hodina letu do Prahy a tak můžeme být o víkendech s přítelem spolu. Někdy bych se nejraději rozpůlila. Je totiž dost obtížné skloubit program mezi prací v agentuře v Miláně a zároveň být často v Čechách, protože začínám připravovat 2. ročník charitativního večera a navíc se musím věnovat i farmacii.

Když srovnáš práci v Miláně s prací v Čechách, v čem a jaký vidíš rozdíl?

V Miláně je víc kvalitní a prestižní práce, ale také více modelek a tím větší konkurence. Je tu sice spousta agentur, ale těch seriozních a špičkových je zhruba sedm. Tyto nejlepší agentury jsou však už velmi profesionální, dávají dívkám více informací a pracují intenzivněji na dlouhodobých zakázkách. Největší rozdíl je v tom, že v Čechách se nedá živit jen modelingem, zatímco v Miláně ano.

Prozradíš něco víc o svém příteli?

S Ríšou jsme chodím rok a dva měsíce. Bydlíme spolu od začátku našeho vztahu, takže se už známe docela dobře. V zimě mi pomáhal produkovat kalendář, který jsem fotila v Jihoafrické republice. Pomáhá mi i s přípravami charitativní přehlídky. Naší společnou vášní je cestování. V létě se chystáme procestovat národní parky v Americe.