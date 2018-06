Miss Jana Doleželová se jede zchladit do Norska

Původně se chtěli jet na měsíc toulat po národních parcích ve Spojených státech, ale Jana zjistila, že nedá dohromady dost volných dní, tak z toho nakonec sešlo.

Také pobyt v Norsku si bude muset o pár dní zkrátit. "Nejdříve to vypadalo, že pojedeme na čtrnáct dní, teď už mám jen osm dní, ale doufám, že nám to vyjde alespoň tak, moc se těším," prohlásila s úsměvem.

Jana se svěřila, že je v osobním životě moc spokojená a rozhodně žádné letní lásky nevyhledává. S přítelem jsou prý do sebe zamilovaní stále více a víc, a tak není co řešit. Zároveň ale dodala, že žádné vdavky neplánuje, a hned tak svůj názor nezmění. "Oslavila jsem nedávno ba světě zatím teprve čtvrtstoletí a na svatbu se ještě necítím," řekla.

S hokejistou na ledovci

Na svém příteli si cení i to, že na ní nežárlí a její pracovní vytížení plně respektuje. Nijak nekomentoval ani to, že přijala nabídku focení pro Playboy. "Rozruch kolem toho je zbytečný, byla jsem oblečená, i když to byly sexy fotky," připustila. - více zde

Jana si ale myslí, že rozhodně nebylo co vyčítat, protože podle jejího názoru jde o prestižní časopis, který nezveřejňuje žádnou vulgární nahotu. "Všechny nabídky vždycky důkladně zvažuji, a samozřejmě, že existuje hranice, za kterou bych rozhodně nešla, ani kdyby byla nabídka finančně sebelákavější."

Modelka s doktorským titulem farmacie si ale na nezájem prestižních agentur nemůže stěžovat. "Koncem měsíce budu fotit kalendář u moře ve Slovinsku, potom budu s hokejistou Jiřím Hrdinou pózovat na ledovci pro značkovou italskou módu Sergio Tachini a hned z ledovce jedu fotit zase k moři, " prozradila Jana své prázdninové pracovní povinnosti.