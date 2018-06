Miss Jana Doleželová chystá zásnuby

Koncem minulého roku se Jana s přítelem Richardem nastěhovali do nového bytu. Společné soužití si misska nemůže vynachvílit, i když tam tři měsíce neměli kuchyň.

"Na jídlo jsme chodili do restaurace. Mělo to ale i své výhody – nemusela jsem umývat špinavé nádobí," říká se smíchem Jana. "Teď už konečně kuchyň doma máme a já jsem v ní poprvé vařila. Richard mě slíbil rybí specialitu, tak jsem zvědavá, kdy se do ní pustí," dodala.

Kalendář a pak lékárna

Pětadvacetiletá Doleželová se zanedlouho chystá na focení kalendáře na příští rok. "Nesmím prozradit místo, kde se bude kalendář fotit, ale mohu říci, že je to za oceánem. Práce mám teď docela hodně a ještě k tomu studuji."

Jana má jasný cíl - chtěla by mít svou lékárnu a tak proto dělá maximum. "Potřebuji na to nejen vzdělání, ale i finanční prostředky, a tak neodmítám žádné pracovní nabídky," prozradila misska, která se objevila i v televizním seriálu „Světla pasáže“.

Na Ženě roku symbolizovala státnost

Jana Doleželová se také stala tváří módní návrhářky Marie Copps, která Janu obléká do společenských šatů, jaké měla například na vyhlášení Ženy roku 2006. - více zde "Na modelech pro Janičku se vždy vyřádím," prozradila Marie Copps.

Na Ženě roku v hotelu Hilton se Jana potkala i s další svou oblíbenou návrhářkou -Helenou Kroftovou Leisztner a spolu s čerstvými misskami Lilian Sarah Fišerovou a Evou Čerešňákovou předvedla její exkluzivní modely symbolizující českou státnost.