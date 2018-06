Miss Iveta Vítová vypadá po svatbě skvěle a uvažuje o miminku

Miss roku 2009 se na módních přehlídkách možná za nějakou dobu přestane objevovat, protože nedávno přiznala, že uvažuje o miminku.

"S manželem žijeme v centru Prahy, ale přemýšlíme, jak situaci vyřešíme. Své děti bych určitě v centru Prahy vychovávat nechtěla. Zvažujeme, že bychom se časem přestěhovali do menšího baráčku na okraji Prahy," upřesnila modelka, která se těhotenství nebrání a brzy by potomka uvítala.

Iveta Vítová na přehlídce Blanky Matragi

Na přírůstek do rodiny se těší i její manžel Jaroslav Vít, kterého modelka ještě občas nazve svým přítelem, protože si po svatbě na nové oslovení manžel ještě nezvykla.

Vítová tvrdí, že existuje mnoho krásnějších dívek než je ona, ale zároveň otevřeně přiznává, že jí titul České Miss pomáhá.

Iveta Vítová na přehlídce Blanky Matragi

"Není to jen o vzhledu, ve světě modelingu se pohybuji už mnoho let, ale teprve titul Miss mě posunul dále a stále z jeho zisku čerpám. Určitě mi pomohl k mnoha atraktivním pracovním nabídkám, i když u novinářů patřím k těm méně zajímavým. Nedělám skandály, nechodím po večírcích, ale i tak je to někdy boj s větrnými mlýny," prohlásila Iveta.

Iveta Vítová a Blanka Matragi

Na přehlídce nových kolekcí Blanky Matragi patřila modelka jednoznačně k ozdobám večera a zářila jak v kolekci haute couture, tak ve sportovní kolekci této známé módní návrhářky, která se snaží udržet krok s dobou.

Blanka Matragi s manželem

"Dnes je kladen důraz na multifunkčnost, skladebnost a lehkou udržovatelnost, vytvořila jsem moderní kolekci, kde to, co jsem dříve malovala na látky, jsem přenesla do počítače a nechala digitálně reprodukovat. Vytvořila jsem tak grafické autorské vzory a použila je na látkách, které jsou moderní, strečové a pohodlné," řekla Blanka Matragi (více čtěte zde).

Některé modelky měly problém s rovnováhou.

Návrhářka stanovila tak striktní pravidla při castingu modelek na představení nové kolekce, že Iveta Vítová byla jediná, kterou si ze známých tváří vybrala.