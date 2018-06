Miss Iveta měla silnou motivaci

Plavovlasá studentka posledního ročníku Vyšší odborné školy v Českých Budějovicích, kterou obecenstvo zvolilo i jako Miss Sympatie, hlavní cenu - automobil Fiat Panda - získala poměrně rychle.

V pondělí byl konkurz, v úterý užší výběr, hned v sobotu finále. „Nestihla jsem žádnou přípravu - a bylo to znát při volné disciplíně, kdy jsem zkazila Smetanovu Vltavu, kterou jsem hrála na klávesy. Mamka a přítel mi ale říkali, že to bylo jedině dobře - celou dobu jsem se tvářila kamenně a teprve při chybě jsem se usmála,“ svěřila se. - více o soutěži zde

Od čtrnácti let se věnuje modelingu, fotí, jezdí na přehlídky. Nyní dokončuje školu, na půl úvazku pracuje v pobočce České spořitelny v Jindřichově Hradci. „Je to hektické, teď jsem například ve škole nestihla zápočet. Jenže kdybych neměla co dělat, byla bych ještě zoufalejší, než když nestíhám,“ říká o svém životním stylu.



Loňská Miss Jižní Čechy Iveta Lutovská z Třeboně tvrdí, že modeling její život obohatil. „Otrkala jsem se, už ve čtrnácti jsem lítala po Praze s mapkou a chodila po konkurzech,“ pochvaluje si získané zkušenosti.

Díky soutěžím má větší šanci získat zakázky, známější tvář je totiž výhodou. Čemu se bude věnovat po škole, zatím neví. Jen na jednu možnost však nespoléhá: „I když už se toto rozhodnutí blíží, stále mi to přijde hrozně daleko. Asi bych zkusila odejít do Prahy a živit se modelingem, dokud to půjde. Zároveň pracuju v jindřichohradecké spořitelně, ale hlavně kvůli praxi - peněz si vydělám dost jako modelka.“ I když je v Praze více pracovních příležitostí, nehodlá rodné město Třeboň opustit natrvalo.

V Třeboni žije v pronajatém bytě s přítelem Radovanem, který je o deset let starší. Jsou spolu již čtyři roky, ale rodinu zatím neplánují. I když je díky modelingu finančně nezávislá, od rodičů se příliš nevzdálila - bydlí jen patro nad nimi.

Iveta Lutovská měří 182 centimetrů a pyšní se mírami 94-62-92. I když si nikdy postavu příliš nehlídala, od září se zařekla, že bude alespoň chodit na aerobik. „A když si mám třeba vybrat mezi schody a eskalátorem, raději vyběhnu ty schody. Dvě slabosti ale mám - čokoládu a brambůrky,“ přiznává.