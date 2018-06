Miss Iveta Lutovská se vdá v září, po svatbě bude Vítová

"Jsme spolu téměř rok, není to úplně málo, podle mě je to takhle v pořádku. Lidi by se měli brát v největší zamilovanosti a ne po letech, kdy se to od nich čeká. Svatba po roce je akorát," řekla iDNES.cz Iveta Lutovská.

Velkolepá svatba missky a modelky by se měla odehrát 9. září pod Kunětickou horou, nikoliv však na zámku či přímo na východočeském vrcholu, ale v golfovém resortu. "Termín máme 9.9., to proto, že to bylo první volné datum, kdy se můžeme vzít. V golfovém resortu je to moc hezké a romantické, navíc můžeme být venku i uvnitř a máme kde ubytovat i hosty. Tak jsme si to představovali," objasnila Česká Miss z roku 2009.

Romantické zásnuby Ivety a Jaroslava proběhly na jejich společné dovolené v zahraničí. Pro samotnou rodačku z Třeboně představovala žádost o ruku velké překvapení. "Vůbec jsem to nečekala. S Jardou jsme se sice bavili o společném bydlení, rodině i dětech, ale o svatbě nikdy. Když vyndal prstýnek a požádal mě o ruku, byla jsem hodně překvapená, ale neváhala jsem a řekla mu ano," líčí dál s úsměvem Lutovská.

Svatební plány zaskočily i modelčiny rodiče. Zpočátku nechtěli novině ani uvěřit. "Uvěřili tomu až poté, co jsme jim všechno s vážností oznámili u večeře. Mamince se leskly oči, táta byl překvapený. Jarda je pak oba požádal, jestli si mě může vzít. Maminka dostala květiny, s tátou si Jarda připil, takže jsem byla záhy prodaná," dodala Iveta Lutovská.

Po svatbě bude ctít zavedené tradice a po svém partnerovi, podnikateli Jaroslavu Vítovi, převezme i jeho příjmení. V září už tak bude Iveta Vítová.