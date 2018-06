Miss Internet prožívá lásku na dálku, a tak rozdává kondomy

"Jedním z partnerů akce Miss internet byla firma Durex, která kondomy vyrábí," vysvětluje devatenáctiletá Nikol. "A tak jsem od nich vyfasovala jako cenu obrovskou hromadu kondomů."

"Stačily by mi asi na celý život, ale protože mají také nějakou záruční dobu, musím se jich zbavit, aby neprošly. Takže všichni mí kamarádi a spolužáci ode mne dostávají k jakékoli příležitosti hromady kondomů. Musím se přiznat, že díky tomu má popularita u nich výrazně stoupla!"

Láska přes internet

Nikol přiznává, že se svým partnerským vztahem to má teď trochu komplikované. "Můj přítel pracuje ve Švýcarsku. Je to ale Čech. Pracuje tam pro jednu firmu, takže se vídáme málo. Naštěstí jsou i jiné možnosti."

Objevili například, že po internetu si spolu můžou volat celé hodiny. "A tak to také náležitě využíváme. Dokonce se občas i po internetu hádáme, a to pak stojí za to! Nejvíc mně vytočil, když jsem byla jednou pořádně rozjetá a on jen beze slova zaklapl notebook. Tím, bylo po hádce a já zůstala bezbranná," vypráví blondýnka, která je prý navíc strašně žárlivá.

"Před časem jsme si pořídili webkamery, abychom se i viděli. Ale už se to otočilo proti němu. Chytl mě zase jednou záchvat žárlivosti a on musel s tou kamerou prolézt doslova celý byt, abych viděla, že tam nikoho nemá."

Nikol také jako jednu z cen obdržela volnou letenku do některého evropského státu. "A co si myslíte? Smůla! Zrovna do Švýcarska jako na potvoru nelétají. Tak si asi uděláme výlet do Paříže, tam se moc těším," dodává rozesmátá miss.