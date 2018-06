Miss internet 2007 nemohla do plavek

První vicemiss se stala devatenáctiletá Anna Svobodová z Kolína a druhou vicemiss dvaadvacetiletá Tereza Nečasová z Prahy.

Ředitelka soutěže Kateřina Hamrová řekla, že do letošního ročníku Miss internet se pomocí počítačové sítě přihlásilo 1800 dívek a pořadatele poté čekal nelehký úkol ověřit jejich totožnost. "Museli jsme všechna zaslaná data důkladně zkontrolovat, protože dnes je módou žít na internetu pod virtuální identitou," uvedla Hamrová.

Ze tří stovek dívek, jejichž fotografie byly umístěny na internet, pak stočlenná porota složená z odborníků, známých osobností a novinářů vybrala deset finalistek.

Krásky nesměly do plavek

Organizátoři letos na důkaz toho, že titul Miss internet má získat především inteligentní dívka s přehledem nejen o dění v počítačovém oboru, zrušili promenádu v plavkách.

Soutěžící krásky musely předvést práci s notebookem, čekal je IQ test a test komunikace se šéfem. "Z jeviště se ale stalo zákulisí, takže slečny se na něm převlékaly, líčily nebo česaly," podotkla Hamrová.

Hamrová si posteskla, že se do soutěže ani letos nepřihlásily starší ženy, ač to pravidla umožňují. Nejstarší finalistce bylo 23 let. "Bohužel ale u nás stále funguje zaběhnutý vzorec, že miss musí být krásná, mladá, vysoká a dlouhonohá dívka," řekla Hamrová.

Během slavnostního večera zazpívali Sagvan Tofi, Robert N, Petr Muk nebo Tanja. V porotě kromě zpěváků nechyběli ani účastník soutěže VyVolení Pluto a syn baviče a moderátora Petra Novotného Pavel.