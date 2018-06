Miss internet 2006 z pohledu astrologa Milana Gelnara

Pak jsem si řekl, že obohatím svou databázi o další data krásných děvčat a budu tak moci studovat, kde jsou v těch hvězdách uschovány informace o půvabu žen.

A protože jsem nebyl ledajaký porotce, vymysleli si na mě pořadatelé ještě další požadavek a to ten, abych jim prozradil, jaký bude průběh celého večera. Podrobil jsem jej tedy analýze. Nejdříve jsem se pokusil rozebrat celý den. A musel jsem konstatovat, že situace už je mnohem lepší, než v uplynulých dnech.

Několik planet již opustilo temné znamení Štíra a zamířilo do ohnivého, optimistického znamení Střelce. To znamená, že lidé se začínají pomalu vracet k optimismu, elánu a nadšení. Navíc se také dostal do pěkného postavení Merkur s Uranem, který symbolizuje pronikavé myšlení, náhlé objevy, nápady, ale také příjemný vývoj v oblasti elektronické komunikace, internetu a techniky obecně.

Nikola byla nepřehlédnutelná

Důležitějším úkolem pro mě však bylo určení Miss internet podle hvězd. Měl jsem ale jen velmi omezenou možnost věnovat se analýze horoskopů dívek, nicméně jsem k nějakému výsledku dospěl. Mou favoritkou se tak stala Nikola Moravcová. Popravdě řečeno, jsem si z počátku moc jistý nebyl. Ovšem poté, co jsem Nikolu měl možnost uvidět v akci - v době nacvičování a zkoušek a zejména její projev v akci, tak jsem všechny pochybnosti ztratil.

Nikola byla prostě nepřehlédnutelná a to nejen svou výškou. Nejen že si vše na place užívala naplno, že překypovala energií, ale také byla zjevně přirozeným, autoritativním vůdcem celé skupiny finalistek. Když děvčata nacvičovala svá vystoupení, tak to byla ona, kdo je všechny dirigoval, byla to také ona za kým děvčata chodila o radu atp. Alespoň tak jsem to z povzdálí viděl.

Vydrží více, než všichni ostatní

Její projev mě natolik zaujal, že jsem se jej rozhodl ještě objevit v jejím horoskopu. Tři silně postavené planety ve znamení Raka doplněné navíc Černou Lunou ukazují mateřskost, starostlivost, a péči o ostatní. Silně postavené Pluto ve znamení Štíra v propojení na ony planety ve znamení Raka, zase naznačuje velkou sílu nejen přesně odhalit co kdo dělá špatně, ale také jej přimět k tomu, aby to napravil nebo se alespoň snažil o nápravu.

Ale to není vše. Nikola, jak se ukázalo, má navíc velmi silně postavené planety v ohnivých znameních – Lva, Střelce a Berana, což zase ukazuje na to, že je člověkem, který má obrovské množství energie. Má schopnost obrovského nasazení, elánu, nadšení atp. Vydrží díky tomu, mnohem více, než všichni ostatní.

Nikola je tak i dle horoskopu rozeným vůdcem a člověkem, který je schopen se postarat o ostatní. Pozor, ale. Má také jistou nedostatečnost - méně energie vzdušné a zemské. To znamená, že bude velmi dobře umět vést ostatní, bude vynikající v dosahování cílů a překonávání překážek, avšak bude pro ni trošku ošidné si stanovovat reálné cíle, hledat a nacházet nová řešení problémů. Zde bude dobré, když si najde spolupracovníky, kterým bude věřit, kteří budou ve zmíněných oblastech dobří a budou těmi, s nimiž bude moci konzultovat své plány. Pak bude opravdu úspěšná a ušetří si spoustu zbytečné práce.

A jak nakonec dopadla soutěž? Naše favoritka Nikola Moravcová opravdu zvítězila!- více zde