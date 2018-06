Miss International se stala Kolumbijka

Na druhém místě skončila Američanka Amy Holbrooková a třetí byla Řekyně Olga Kypriotuová. Ve finále se utkalo přibližně 100 krásek z celého světa.

Wostlová si před finálovým večerem příliš velké šance nedávala. Své agentuře řekla, že by ji potěšilo, kdyby byla vybrána do top patnáctky. "Možná bych mohla zaujmout úsměvem, anebo chůzí, protože modelingu se věnuji už od 14 let," řekla Míša v předvečer soutěže a odpověděla iDNES na pár otázek.

*Jak vidíte své šance v soutěži?

Šance si velké nedávám, protože jsou tu tak překrásné holky, že to určitě budou mít porotci moc a moc těžké. Ale potěšilo by mě, kdybych byla vybraná do top patnáctky.

*Kdo si myslíte, že vyhraje?

Mezi finalistkami vidím Miss Brazilii, protože to je dokonalost sama, krásnější holku jsem neviděla. Miss Kolumbie je podle mě učiněná topmodelka, Miss Japonsko je velmi přátelská a krásná... Je těžké holky srovnávat a popisovat, protože jsou z exotických zemí a jejich půvab je i hodně odlišný od toho, na který jsme u nás zvyklí.

* Koho byste ráda viděla v Top Ten?

Top ten nebude ale změnili to na top patnáct. Moje favoritky jsou z Brazílie, Kolumbie, Kostariky, Ekvádoru, Německa, Havaje, Indie, Japonska, Polska, Španělska, Venezuely, Slovenska, USA, Zambie a Číny.

* Jak na Vás soutěž zapůsobila?

Zatím vnímám jenom ten stres a nedostatek spánku, který cítím zvlášť teď ke konci, protože zkoušíme choreografii na finálový večer. Vstáváme v šest a chodím spát v jednu ráno. Je to opravdu moc namáhavé, ale musím to vydržet. Těším se na finálový večer na tu atmosféru a na vyhlášení. Jinak pobyt v Japonsku a v Číně je překrásný a určitě si s sebou domů přivezu plno krásných zážitků.

Nejhezčí kroj měla Ruska

Na soutěž se Michaela v zahraničí připravovala tři týdny, napřed v Japonsku a posledních deset dní v čínském Pekingu, kde se finále koná. Během nacvičování složité choreografie na závěrečný večer se také volil nejkrásnější národní kroj. V téhle disciplíně zvítězila Ruska. "Číňanky, které se tu o nás starají jsou milé, ostatní holky - jak se to vezme," svěřila se přímo z Číny Michaela. Její nejlepší kamarádkou a spolubydlící je prý Němka Nataša, nejmilejší je misska z Hong Kongu.

Wostlová se skamarádila také se Slovenkou Anetou a Martou z Polska. "Překvapilo, že domorodci jsou tu všichni tolik hodní a sympatičtí, pořád se s námi chtějí fotit. Když jdeme po městě, jsou z nás celí paf."

Na sobotní slavnostní večer si Wostlová na sebe oblékla světle zelenou róbu od Beaty Rajské, kterou návrhářka nechala pošít stovkami bílých mašliček. A protože Michaelu nemohl nikdo z rodiny přijet do Číny podpořit osobně, spoléhala se jen na sebe a na své talismánky pro štěstí - na kaštánek od mámy a miniaturní kostičku od táty.