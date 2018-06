Svět má další Miss, tahle ovšem bývala mužem

V thajském letovisku Pattaya se uskutečnil další ročník soutěže krásy transvestitů Miss International Queen. Zúčastnilo se ho 25 soutěžících ze 17 zemí světa.

Mnohé krásky by se mohly klidně přihlásit do normální soutěže Miss. V jemných rysech není ani v nejmenším poznat, že se nenarodily jako ženy. To je i případ vítězky, kterou je Marcelo Ohio z Brazílie.

Soutěž Miss International Queen má podpořit toleranci veřejnosti k transsexuálům a transvestitům. V Thajsku se koná i národní kolo této soutěže nazvané Miss Tiffany Universe, jejíž popularita je tak velká, že média věnují nejkrásnější transsexuálce větší pozornost než samotné Miss Thajska.