Miss Houdovou zbil lupič

"Přišla o mobil, měla mořiny a otřes mozku, teď je s ní její přítel," potvrdil iDNES Petr Švahla z agentury Elite, která ji zastupuje.

"Vrátili jsme se z natáčení Banánových rybiček, Helena nemohla nebo nechtěla spát a tak se šla projít," vysvětluje maminka topmodelky, proč se dcera vydala před rozedněním do plzeňských ulic.

Lupič, který se na Houdovou vrhl, neměl ani potuchy, že útočí na celebritu ze světa modelingu.

"Šlo mu zjevně jen o kabelku. Nejhorší je, že dcera v ní měla mobil. Zkoušeli jsme vytáčet číslo, ale marně. Lupič se zřejmě zbavil SIM karty. Její ztráta Helenu nejvíce bolí. Měla na ní důležité pracovní kontakty do celého světa," dodala matka.

"Mám monokl pod okem a otřes mozku. Téměř na nic si nepamatuju. Do nemocnice mne převezla sanitka. I když jsem z toho ještě v šoku, mám dobrý pocit z lidí, kterým nebylo lhostejné, co se stalo. Nějaký muž, který mne po útoku uviděl na chodníku, okamžitě přivolal pomoc," řekla v pátek po odchodu z nemocnice Helena Houdová.

Policisté násilníka dosud nevypátrali. "Případ vyšetřujeme jako loupežné přepadení. Žádné bližší informace neposkytneme. Je to výslovné přání přepadené," prohlásil mluvčí plzeňských policistů Petr Kovář.

Helena Houdová se stala královnou krásy v roce 1999, kdy jí bylo devatenáct let. Od ostatních korunovaných krásek se liší svými vyhraněnými názory a činy.

Je nekompromisní ochránkyní přírody a zvířat, coby topmodelka odmítá předvádět kožešiny. Založila nadaci Slunečnice a pravidelně pořádá letní tábory pro děti z dětských domovů.

Houdová: Ztráta věcí nemrzí. Hlavně, že jsem zůstala zdravá

S monoklem pod okem a bolavou hlavou opustila v pátek brány plzeňské vojenské nemocnice Helena Houdová, která se v roce 1999 stala nejkrásnější dívkou České republiky. Ve středu jí u Mikulášského náměstí přepadl lupič, zbil jí a sebral kabelku. Skončila v nemocnici na kapačkách, s otřesem mozku. I když se topmodelka po propuštění z nemocnice necítila nejlépe, odpověděla na pár otázek.

Projela jste téměř celý svět, je tato nepříjemná zkušenost vaší první?

Při natáčení Banánových rybiček jsem odpovídala na otázku, jestli mne na cestách něco hodně šokovalo. Já jsem řekla, že při cestování po světě už mne nic nešokuje, ale vždycky se pak něco najde, když se vrátím domů. A po příjezdu z natáčení se mi stalo tohle.

Lupič vám sebral mobil. Vaše maminka říkala, že jste teď přišla o pracovní kontakty do celého světa, které jste tam měla uložené?

To je pravda. Ale ztráta věcí mne zase nějak zvlášť nemrzí. Ty se dají nahradit. I když to byla zoufalá situace, přesvědčila jsem se, že jsou dobří lidé, kteří člověku v nouzi pomohou.

Zhatil vám třídenní pobyt v nemocnici nějaké pracovní plány?

Měla jsem plánované focení pro časopis Elle, v Praze jsem měla být při slavnostním otevírání nového hotelu. Mrzí mne, že jsem to nestihla, ale v životě jsou důležitější věci. Jsem ráda, že to dopadlo takhle, že jsem zůstala zdravá.