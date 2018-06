Miss Houdová táboří s dětmi

„Letos je to pátý ročník a poprvé tu máme děti z uprchlických táborů a děti handicapované. Je to spíš pobyt než tábor. Chceme, aby se i tyhle děti dostaly někam do přírody, kde se jim snažíme věnovat co nejvíc pozornosti a co nejvíc jim naslouchat,“ vypráví Houdová.

Děti opustila jen na jediný den, protože se musela podrobit povinnému očkování. Příští týden odlétá na Srí Lanku.

Chce zjistit, jak fungují sirotčince, kterých je tam po neštěstí způsobeném vlnou tsunami spousta. Charitě se totiž věnuje i v Americe, kde žije. Konkrétně je jejím druhým domovem New York.

V rámci modelingu se však často podívá třeba do Barcelony, Los Angeles nebo Dallasu. „Práce mám hodně, za což děkuju. Modeling určitě ještě pár let dělat budu.“