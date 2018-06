Miss Hodinářovou kolegyně neomlouvá

"Musíte vědět, co podepisujete. Od osmnácti let je člověk svéprávný a mělo by ho to opravňovat a zavazovat k tomu, že nese odpovědnost za svoje činy," řekla Martina Dvořáková v reakci na nejnovější smluvní úlet Jany Hodinářové.

Tentokrát se jedná o soutěž Miss Junior ČR, který zřejmě bude Janu v krátké době stát už druhý titul. - více zde

"Osobně jsem člověk, který rozhodně nedělá žádné falše, a když něco podepíši, tak se tím řídím, a rozhodně nic neměním," tvrdí Martina Dvořáková.