Hasiči poznali nejkrásnější kolegy, vítězství sebrala Češkám Slovenka

"Pocity z vítězství jsou zvláštní, hlavně proto, že jsem nevyhrála na domácí půdě, ale v Česku. Navíc jsem měla jinou favoritku z Česka, vítězství jsem nečekala," řekla iDNES.cz nejkrásnější hasička České a Slovenské republiky Dominika Adamčicová.

Finále Miss Hasička 2012 - Taneční vystoupení v rámci volné disciplíny a vítězka Dominika Adamčicová

Ta mimochodem předvedla jednu z nejvydařenějších volných disciplín, když do akce angažovala profesionálního tanečníka. Kreace sklidily největší potlesk.

První vicemiss soutěže Hasička 2012 se stala blondýna Tereza Linhová z obce Chlum, druhou vicemiss je Veronika Košťálová z Vísky. Obě dobrovolné hasičky vsadily při volné tisciplíně na sportovně-taneční show.



Letos se poprvé volil i nejkrásnější hasič. Tím největším sympaťákem je jednadvacetiletý Lukáš Dacík z Vlčnova, který sklidil obrovský obdiv i potlesk za zpěv a tanec ve vlčnovském kroji, který neodmyslitelně patří ke staré lidové slavnosti Jízda králů.



Finále Miss Hasička 2012 - Hasič roku Lukáš Dacík předvedl tanec a zpěv v kroji

O nejkrásnějších hasičích rozhodovala odborná porota, v níž zasedl fotbalista Pavel Horváth či modelky Agáta Hanychová a Kateřina Průšová. Body udělovali za volnou disciplínu, promenádu v plavkách, rozhovor s moderátory i za celkový dojem.

"Musím se přiznat, že zvítězila moje favoritka. Klidně vám ukážu papíry, kam jsem si to psal," uvedl Horváth na tiskové konferenci po skončení soutěže. "Já měla jinou favoritku, ale i tak to byl krásný večer. Hlavně musím pochválit moderátory. Libor Bouček a Daniela Písařovicová byli skvělí," chválila Průšová.

Finále Miss Hasička 2012 - Daniela Písařovicová, Libor Bouček a Pavel Horváth Finále Miss Hasička 2012 - Daniela Písařovicová obdivuje svaly finalisty Libora Kousala

Soutěž krásy v řadách poroty zastupovala i loňská Česká Miss World Linda Bartošová, která si večer užila především proto, že sama na pódiu stát nemusela. "Moc mě to bavilo. Hlavně proto, že jsem stála na druhé straně barikády. Vím, jak se holky musely cítit, a vím, že to není úplně nejpříjemnější. Chci jim ale vzkázat, že to zvládly skvěle. Pánové ostatně taky."

Finále Miss Hasička 2012 - promenáda v plavkách

O hudební doprovod se v průběhu vyhlašování nej hasiček a hasičů postaral Ondřej Brzobohatý, Michal Penk či legendární slovenská zpěvačka Beáta Dubasová, kterou věrní posluchači znají i díky hitu Sme také aké sme.