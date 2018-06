Miss Hadašová se pochlubila svým kuchařem

Misska se tak stala první žákyní "Čerstvé školy vaření" a jejím učitelem byl Ondřej Slanina, populární kuchař z televizního pořadu Kluci v akci. Ten ji naučil, jak se připravuje thajský salát s masem a karibský pečený ananas. A žákyně si vysloužila za své kuchařské výtvory pochvalu.

Doma prý Lucii chutná nejvíc, protože bydlení napůl v přírodě a napůl ve městě jí vyhovuje. Byt, který má jako vítězka soutěže krásy pronajatý na rok zdarma, je totiž situován do malebného zbraslavského prostředí.

"Přemýšlím o tom, že bych pak byt odkoupila. Cítím se v něm velmi dobře a během půl roku, co tady bydlím, jsem si na něj zvykla. Jeho velká výhoda je i v tom, že je situován uprostřed přírody a zároveň to nemám daleko do centra Prahy," řekla Lucie.