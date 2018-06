Miss Hadašová: Pražandám jsme to natřely!

"Navíc to dokazuje, že na Moravě jsou vůbec nejhezčí holky. Je to pro nás velké zadostiučinění," prohlásila Lucie bezprostředně po vyhlášení výsledků jako správná patriotka.

Pak ale přece jen diplomaticky dodala: "Ne, že by v Praze hezké holky nebyly, ale přece jen je jich u nás nějak víc. Zkrátka je z čeho vybírat."

Jednadvacetiletá Lucie Hadašová, která se nyní chlubí zbrusu novými silikonovými ňadry (více zde), si ale po soutěži se svou kolegyní Eliškou příliš nepopovídala. "My se vlastně ani moc neznáme," vysvětluje. "Elišce je osmnáct, ona je jiná věková kategorie než já, zná ji ale moje sestra. A moc jí fandila," řekla Lucie.

Pozor na novináře

Jednu radu pro svou nástupkyni ale přece jen má. "Jednoznačně radím, aby si dala pozor na novináře. Protože řadu věcí, které ještě ke všemu ani nejsou pravda, strašně nafouknou. Mám zkušenosti, že existuje spousta lidí, kteří si myslí, že co je psáno, to je dáno, a prostě uvěří i těm největším nesmyslům," konstatovala.

Bulvární tisk by ale zrušit nechtěla. "Ne, to zas ne," směje se. "Potřebujeme ho ke své práci stejně tak jako on nás. Myslím si ale, že by měly být určité meze, kam až je možné zajít. Rozhodně ale nesouhlasím s tím, aby se kolem dokola omílaly a opisovaly absolutní nesmysly jen proto, že vypadají zajímavě."

Blondýnka Lucie Hadašová ví, o čem mluví. První negativní zkušenost s tiskem zažila už krátce po svém loňském vítězství v soutěži krásy Česká Miss. Na internetu se totiž objevily její odhalené fotky. Rázem se dostala na titulní stránky bulvárních novin a se "zaručenými" informacemi se roztrhl pytel. Bublina ale časem splaskla, o korunku nepřišla, ale trvalo dost dlouho, než se na celou aféru zapomnělo. - více zde