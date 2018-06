Miss Hadašová má nového chlapa. Mluví jí do řízení

Hlas v navigaci, kterou dostala před dvěma dny darem, se dá sice v případě potřeby vypnout, ale kráska to zatím nedělá. "Jsem ráda, že mě provází po Praze uličkama, kterýma jsem ještě nikdy nejela. Trasy, které znám, jsem tady zvládala v pohodě, ale ty, které neznám, jsem projížděla s mapou. Často jsem musela stavět, abych do mapy nahlédla, a pak na mě řidiči troubili, nelíbilo se jim to. A ještě když viděli na mé značce písmeno B, to by mě myslím ze silnice nejraději vynesli v zubech," líčí Hadašová.

Do k.u. baru přišla v doprovodu své mladší sestry Kateřiny, která oslavila v pondělí patnáctiny, a kolegyně ze soutěže Elisavet Charalambidu. Zatímco Elisavet našla partnera téměř ideálního, Lucie životního partnera stále hledá. "Víc než to, jak vypadá, jsou pro mě důležité jeho vlastnosti. Šanci má u mě chlap, který má smysl pro humor, má sebevědomí a není sobec. Na hezouny moc nejsem, spíš na mě zapůsobí charizma. Nesnesla bych asi, kdyby měl víc kosmetiky než já," dodává se smíchem Hadašová.

V Náchodě, kde se v srpnu charitativní akce Muž roku pořádaná Davidem Novotným odehraje, usedne do poroty například Jana Bobošíková, Petra Paroubková nebo modelky Agáta Hanychová a Zuzana Jandová. Ty se přiznaly, že spíš než klidný partnerský vztah jim imponuje "Itálie".