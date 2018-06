Kratochvílová: Pro kamarádky přežiji na rozlučce se svobodou i striptýz

Letos vás čeká svatba. Máte už představu, jak budou vypadat vaše svatební šaty?

Svatbu mám v životě, jak to tedy alespoň plánuji, jen jednou. Chci, aby to byly dokonalé šaty. Žádný experiment.

Co pro vás znamená experiment?

V mém případě je experiment v barvě, občas i ve střihu. Jsem trošku usedlejšího rázu a bojím se experimentovat s nějakými vysokými rozparky a podobně.

Budete tedy věrná bílé barvě?

Ano. Mám už i finální podobu, kterou jsem si vymyslela a nakreslila, ale ještě nejsou hotové. Vždycky jsem měla ráda jednoduchost. Bližší podrobnosti neprozradím. Možná až po svatbě.

Svatba se většinou připravuje dlouho dopředu. Měla být původně už loni. Máte letos někoho na pomoc?

Věřím, že vše dopadne dobře. Loni to ztroskotalo na tom, že jsme si se vším dávali na čas, až se to nestihlo zařídit. Teď už jsme se poučili a všechno běží jako na drátkách. Mám na pomoc sestru Janu, která je velmi statečná a vytrvalá. Je má svatební koordinátorka. Naslouchá a snaží se mi vyplnit všechna moje přání. Dokonce i můj partner se velmi rád do organizace zapojil a vše se mnou konzultuje.

A co termín? Budete se brát v létě?

My to chceme mít trošku jenom o naší rodině, našich přátelích, u nás na Vysočině. Nemáme ambice sdílet datum se světem, proto si ho nechám jen pro sebe.

Představy o svatbě se hodně mění s věkem. Máte to také tak?

Určitě, ale není to zase až tak rozdílné. Hlavní představa, která mi od dětství zůstala, je ve svatebních tradicích. Házení kytice, rozbíjení talířku, modrý podvazek či první tanec. Tyto zvyky bych na svatbě moc chtěla. Známí třeba před svatbou plnili různé úkoly v podobě sekání dřeva a podobně, tak to zase mít úplně nemusím. Hudba jediná asi tradiční nebude.

Vymysleli jste si s budoucím manželem vlastní svatební slib?

Nechtěla bych mít u oltáře jen klasický monolog oddávajícího. Chceme mít i v tomto směru napsáno něco speciálního a přímo o nás. V tomto ohledu stále sbírám inspiraci.

Před svatbou se konají rozlučky se svobodou. Bude ta vaše ve velkém stylu?

Pořádá ji má svědkyně, což je moje sestra. A jak už jsem pochopila, úplně malá nebude. S některými nápady úplně nesouhlasím. Ovšem není to v mé režii a já děvčatům dala volné ruce, tak to bude asi divoká jízda. Třeba kdyby přišel striptér, já vždycky říkám, že bych odešla. To je opravdu něco, co si zásadně nepřeji, ale kdyby to holky bavilo, no tak bych to tedy kvůli nim skousla. Ale určitě by mi bylo trapně. Červenala bych se od hlavy až k patě.