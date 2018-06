Ohebná miss Kratochvílová skončila s mažoretkami stříbrná

"Je to pro mě ohromný úspěch. Vystoupit na bednu, vyhrát titul vicemistryň a s medailí na krku slyšet českou hymnu, je to nezapomenutelné," prozradila Gabriela, která s mažoretkami závodí už šest let.

Šampionát v Brně měl podle ní neuvěřitelnou atmosféru a byl pro celý tým velkou motivací na další sezonu.

"Stále se máme co učit a co zlepšovat. Už proto nás to tolik baví, nemůžeme se již dočkat dalšího ročníku," prohlásila.

Krátkovlasá miss závodí za JK Dance Team Chotěboř, který vede její o dva roky starší sestra Jana. Jak letošní královna krásy prozradila, právě při mažoretingu se se sestrou dokážou pohádat.

"Řekla bych, že se doopravdy hádáme jen zřídka. Čím jsme starší, tím jsme rozumnější a víc si vážíme toho, že se máme. A když, pak většinou u vymýšlení choreografie nebo tvorby hudby pro sestavu. Přeme se v rozdílných nápadech anebo jen tak, když vstaneme špatnou nohou," řekla Gabriela během focení pro rubriku Rodina pod lupou (více zde).