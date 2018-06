Boubelky si zvolily novou Miss, míry 90-60-90 šly stranou

"Byla jsem naprosto v šoku, vítězství jsem opravdu nečekala. Vítězství mě samozřejmě těší, ale vím, že by si ho zasloužily všechny kolegyně," uvedla Tereza Hlavsová.

Zajímavostí je, že právě první a druhé místo míří do jedné rodiny. Miss a Vicemiss Full Of Beauty se stala dvojčata, sestry Tereza a Veronika Hlavsovy. Druhou Vicemiss je Kateřina Adamcová.



Dvanáct finalistek se muselo předvést ve třech soutěžních disciplínách. První byl rozhovor s moderátorem slavnostního večera Petrem Vackem, dále volná disciplína a promenáda v exkluzivních modelech. Promenáda v plavkách v této soutěžila chyběla.

K jedné z nejvýraznějších volných disciplín patřil kankán finalistky Evy Janků z Chlumce.

Mějte se rádi takoví, jací jste, říká někdejší Miss XXL Veronika Imrichová:

VIDEO: Mějte se rádi takoví, jací jste, říká někdejší Miss XXL

Cílem soutěže je ukázat, že není důležité, jak žena vypadá, ale co z ní vyzařuje. "Odjakživa nesnáším, když někdo tvrdí, jak mají lidi vypadat. Když jsem dostal možnost moderovat takovouhle akci, hned jsem věděl, že do toho jdu. Často jsem si v životě připadal jako outsider. Proto sympatizuji se všemi, co jsou nějak jiní. Ať jsou to postižení, staří lidé, děti, cizinci, věřící... nebo jen jinak vypadají," uvedl moderátor a herec Petr Vacek.

Miss Full Of Beauty pořádá plus size modelingová agentura Full Of Beauty, která se jako vůbec první agentura tohoto druhu v Česku rozhodla podobnou soutěž uspořádat.

"Co se zájmu týče, v Česku je vše teprve v plenkách. Ve světě se už běžně pořádají soutěže krásy pro dámy plnějších tvarů," uvedla šéfka agentury Markéta Zámyslická.

