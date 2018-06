Miss Frantzová hledá normální práci

V zaměstnání by ráda uplatnila své zkušenosti z modelingu a své ekonomické vzdělání.

"Bylo by fajn, kdyby se mi podařilo spojit příjemné s užitečným. Veškeré dění kolem módy mě velice zajímá, nechtěla bych se vrhnout do něčeho úplně jiného. Zatím to ale nechávám osudu," řekla kráska, která během finále Miss ČR zaujala také tím, že jako jediná soutěžila s krátkými vlasy.

Ve skutečnosti ale se svým účesem není zrovna spokojená - už ji nebaví nosit vlasy na kluka, jenže zase nemá trpělivost čekat. "Vždycky, když mi vlasy dorostou do délky, kdy se s nimi nedá nic dělat, chytnu nůžky a ostříhám je," řekla s pokrčením ramen.

Ačkoliv Danielu jako modelku živí její krása, na kosmetiku si moc nepotrpí a nemá ve zvyku trávit jako mnoho jiných žen spoustu času před zrcadlem. "Ráno mně trvá úprava zevnějšku tak dvacet minut. Pokud mě nečeká nic výjimečného, nelíčím se, natřu se krémem a jdu. Já vůbec líčidla moc nepoužívám," přiznala.