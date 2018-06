Miss Fischerová překvapila. Bude žít s kamarádkou Evou

Zdá se, že vztah dvaadvacetileté Lilian s jejím přítelem Lukášem nemůže "missí nemoc" vůbec ohrozit. Oba dva v Plzni nadále studují. Lukáš ekonomii a Lilian prvním ročníkem psychologii. "Studium jsem nepřerušila. Pokusím se vše zvládnout," prohlašuje rozhodně Fischerová.

S Evou na Zbraslavi

A to musí ještě stihnout veškeré další povinnosti, včetně módních přehlídek. "Je to spousta práce, ale příjemná," říká věčně optimistická Lilian, která si za týden převezme od České Miss byt na Zbraslavi. Nebude v něm ale žít sama.



"Oficiálně tam bude bydlet první Česká Vicemiss Eva Čerešňáková s přítelem," vysvětluje Lilian. Ještě, že to není garsonka, ale byt o velikosti 4+kk. "Budu tam mít zázemí a přivezu si tam věci, ale domov budu mít stále v Plzni," říká Fischerová, která si na Zbraslav Lukáše také někdy přivede. "S Evou se nějak domluvíme," dodává s úsměvem na adresu své kamarády a kolegyně.

Bude jako Tereza?

Fischerová ale nežije jen novým bytem. Nadále se věnuje i svému sdružení Slunce dětem a v hlavě nosí nápady již na čtyři projekty. "Dostala jsem nabídku na stáž v Nadaci Terezy Maxové," prozrazuje Lilian.



Z nedávného odcizení kabelky si už nic nedělá. "Stane se to každému. Ve středu jedu domů, nové doklady si musím zařizovat v Plzni," uzavírá celou záležitost nadšená tanečnice, která se už moc těší na trénink své plzeňské skupiny Storm.