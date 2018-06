Miss Fischerová bourala, Hanychová si přivezla psa

"Byla to moje chyba, nedala jsem přednost a bourala jsem. Nic vážného se naštěstí nestalo, odnesly to jen plechy," říká Fischerová. A tak se mohla beze šrámu na tváři i na duši zapojit do programu slavnostního večera, v němž vystoupila řada známých osobností a který moderovala Kateřina Kristelová s Liborem Boučkem.

Večer to byl tak trochu začarovaný i pro zpěvačku Naďu Urbánkovou, která coby rodačka sklidila od spokojeného publika největší potlesk. V šatně si totiž po svém odjezdu zapomněla tašku s kostýmy a do Prahy dorazila bez ní. V sobotu večer ale zpívala na plese, a tak měla hlavu plnou starostí. Naštěstí jí od nich pomohl organizátor charitativních akcí David Novotný, který se nabídl, že jí tašku do Prahy přiveze.

Štíbrovou partner nehlídal

Šaty vlastní výroby spokojeným divákům předvedla dcera Urbánkové Jana Fabiánová. "Stává se ze mě návrhářka," prozradila Fabiánová, která měla nedávno v Praze přehlídku svých modelů.

Bez starostí si akci užila Agáta Hanychová, která přijela, jak hlásila na všechny strany, s jediným mužem svého života, psem Badym. "Jiného nechci," tvrdila. Na pozdní after party tančila až do rána spolu s Dominikou Kadlčkovou. Herečky Nikol Štíbrová a Michaela Pokorná si užívaly bez dohledu svých protějšků a zpěvačka Marcela Březinová naopak spěchala s manželem zpátky do Prahy. Missky Lili Sarah Fischerová a Lucie Hadašová přišly v téměř stejných modelech a smály se, že vypadají společně jako zebry.

Ředitelka Miss Junior Kateřina Hamrová věnovala 16 000 korun dětským domovům a stacionářům. Večer pro dobrou věc, který se v divadle v Jaroměři konal již poosmé, vynesl nakonec 162 800 korun.