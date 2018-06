Miss Faltýnová: Jsem zamilovaná

FOTOGRAFIE ZDE

Zeptáte se jí, co to je blafák. A ona odpoví: "Těžko říct."

Test z hokejových pravidel by udělala stěží, přesto je to teď asi nejznámější hokejová fanynka na světě. Kamera ji během vídeňského šampionátu zabírala skoro každou volnou chvilku. Všichni diváci mohli sledovat, jak v hledišti prožívá zápasy českého mužstva.

"Trochu mě to mrzelo. Lidi si to mohli vysvětlovat všelijak. Říkala jsem kameramanovi, ať si najde taky někoho jinýho, ale odpověděl, že má pokyny z režie. Titul mistrů světa je úspěch kluků. Já jenom hopsala," říká modelka Petra Faltýnová s úsměvem. Ještě několik dnů po finále má chraplavý hlas.



* Chválil vás přítel za to, že má ve vás takového fanouška?

Říkal, že jsem správný fanda. Ale že když mě spoluhráči viděli, jak tančím, tak málem vyprskli smíchy na střídačce. A to se prý nesluší, protože by se měli soustředit na hru. Kluci mi tvrdili, že jim přináším štěstí, že nesmím odjet. To mě potěšilo.



* Jaké to bylo v kabině po vítězném finále?

Přiběhla jsem tam, když se kluci zrovna převlíkali. Viděla jsem je ještě v tom brnění. Vykřikla jsem: Chlapi, děkujem! a skočila jsem Martinovi kolem krku.



* A dál?

Řekla jsem mu, že byl úžasný a že ho miluju. Poděkovala jsem mu za ten druhý, uklidňující gól.



* Rád poslouchá pochvaly?

Je moc skromný. Odpověděl mi: Ale taky jsem to mohl nedat, miláčku. On je moje zlato. Když jsem mu vyprávěla, jak jsme všichni v hledišti nervózní a že si rveme vlasy, tak mě dostal. Povídá: Fakt? To já vůbec nervózní nejsem.



* Co obdivujete na Martinovi jako na hokejistovi?

Má neuvěřitelnou rychlost a styl bruslení, líbí se mi, jak se mazlí s pukem.



* Umíte bruslit?

Moc ne, byli jsme jednou v Litvínově, když byl Martin po operaci a jen lehce bruslil. V zimě půjdeme zase, snad mě to Martin naučí.



* Co vás na hokeji baví?

Ta hra. Ze začátku jsem měla problém vidět puk. Obdivuju všechny brankáře, že ho vidí a že neuhnou, to jsou hrozný rány. Vždyť i Martin má všude modřiny - a to je útočník.



* A atmosféra?

Ta byla ve Vídni úžasná. Seděla jsem při finále i mezi Finy a fandili nám.



* Taková atmosféra asi u módního mola není, že?

Atmosféra na ledě a na molu se nedá srovnat. Jsem ráda, když jsou i při přehlídce lidi slyšet, tleskají, piští. To vás motivuje, nabije. Kluci byli moc rádi i za to, že je v hale prezident Klaus. Ptala jsem se Martina, jestli vnímá, že celý stadion skáče. Většinou prý neví, co fanoušci křičí, ale i tak je to úžasný pocit. Radši desetkrát ztratím hlasivky, než abych šla na přehlídku. Taky proto jsem si vzala kecky, abych mohla skákat jako Čech.



* Všiml jsem si, že jste měla v hledišti jeden oblíbený schod, na kterém jste vždycky seděla.

Dvakrát mě z něj ochranka chtěla vyhodit, ale přimluvili se fanoušci.



* Líbí se vám hokejisti?

Líbí se mi Martin. (důrazně)



* Co na něm obdivujete?

Pohodář, hodnej, skromnej a je s ním legrace. Prostě je kouzelný. Má humor i charizma, to na chlapech obdivuju.



* Při hokeji jste mu fandila opravdu usilovně. Drží vám palce i on, když máte přehlídku?

Po telefonu, většinou mám práci v Itálii, tam za mnou ještě nebyl.



* Jaký je život s hokejistou? Moc se nevidíte...

O to je to vzácnější. Oba dost cestujeme, ale vždycky si najdeme čas, kdy jsme spolu.



* Nevadí vám, že je Martin slavnější než vy?

Ne, má být na co hrdý, taky si to tvrdě vymakal.



Italové žárlí, ale Martin je v pohodě



* Pracujete převážně v Itálii, několik v měsíců v roce tam žijete. Jací jsou Italové?

Jsou hodně temperamentní, a to mě baví. Nic neřeší. A berou mě za svou. Podle nich jsem jižanský typ.



* Dokázala byste tam žít natrvalo?

Uvidíme, jak se Martin rozhodne. Dostal nějaké nabídky, takže zatím nevím, kde bude v nové sezoně hrát.



* Co Italové jako muži?

Nikdy jsem s Italem nechodila. Podle mě jsou dost žárliví.



* A Martin?

V pohodě. Říká mi: Tak snad víš, jak se máš chovat. Jsme od sebe někdy hodně daleko, bylo by smutný, kdybychom si nevěřili.



* Jaký dárek od Martina vám udělá největší radost?

Kytka. Nejvíc mě asi potěšil, když mi přinesl na letiště jedenáct tulipánů. Ty mám nejradši, navíc jedenáctka je moje šťastné číslo. Je pozorný. Nebo mi dal tady tohle. (ukazuje plyšové srdce, které má zavěšené na klíčích) To mi vystřelil teď ve Vídni v Prátru.



* A je dobrý střelec i mimo led?

No, to sotva. (smích) Prý ho to srdíčko přišlo na pětadvacet eur, přitom výrobní cena je tak pět centů.



* A čím vy jste mu udělala největší radost?

Přestala jsem kouřit, to ho potěšilo. Vydržela jsem už čtyři měsíce.



* Před penaltami proti Americe jste šeptala, že umřete. Kdy vám bylo nejhůř v životě?

Já to tak nemyslela. Někdy je u mě pusa rychlejší než mozek. Ale jsou momenty, kdy je mi fakt úzko. To když se potkávám s lidskou závistí. Nemám ráda zášť, pomluvy. Taky mi nebylo moc dobře, když jsem měla nějaké zdravotní problémy, ale o tom nechci mluvit. Teď přece slavíme, ne?



* Tvrdíte, že vaše životní heslo je: Vše zlé je k něčemu dobré. Máte nějaký příklad?

Třeba špatnou zkušenost s bulvárem.



* Proto jste byla jednu dobu v ústraní a neobjevovala jste se vůbec v novinách?

Byl klid. Nemusela jsem se bát, že mi někdo zavolá, co šíleného si o mně zase přečetl. Vždycky mě to srazí na kolena.



* Už během mistrovství vám lidé na ulici říkali Rúčovko, líbí se vám ta přezdívka?

Slyším na to. (smích)



* Říká vám tak i Martin Ručinský?

Martin mě občas nazve Pepinem, protože jsem hodně ukecaná. Nebo Peťko, Peti.



* Máte v bytě rozvěšené Martinovy fotky?

Mám jich několik. Nechali jsme se vyfotit společně od fotografa Jakuba Ludvíka, ty samé má i Martin.



* Jak byste Martina vyfotila vy, kdybyste stála za objektivem?

Já ho mám vyfocenýho v hlavě, pořád.



* Nemáte nějakou představu, jak ho vyfotit, aby mu to nejvíc slušelo?

On je nejhezčí uvnitř, a to nevyfotíte.



* Martin je mistr světa, to je sen všech sportovců. Co je nejvyšší meta pro modelky?

Nechci se za něčím hnát. Jsem ráda, že můžu dělat práci, která mě baví, mít na svou útratu. Jsem zamilovaná, nic mi nechybí.

PETRA FALTÝNOVÁ

Talisman hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Vídni. Přítelkyně útočníka českého týmu Martina Ručinského se narodila 2. dubna 1978. Ve dvaceti letech se roku 1998 stala vicemiss České republiky. Milý úsměv i míry 90-60-90 této půvabné hnědovlásce pomohly k tomu, že se stala tváří prestižní módní značky Armani, pracuje převážně v Itálii, kde několik měsíců v roce i žije.